موعد مباراة لاتسيو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2022 والقنوات الناقلة

يحل يوفنتوس، ضيفًا على لاتسيو في قمة الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي، والتي يستضيفها ملعب الأولمبيكو.

لاتسيو صاحب الأرض والجمهور في اللقاء، سيطمح للخروج بنتيجة إيجابية، تساعده في رحلته التي يسعى فيها للوصول إلى المربع الذهبي، بعد احتلاله المركز الخامس برصيد 21 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن نابولي وميلان المتصدران.

على الجانب الآخر، يوفنتوس سيعمل على الفوز بالمباراة، من أجل مواصلة الزحف نحو القمة، والاقتراب من المكانة التي تليق باسم السيدة العجوز، خاصة بعد البداية السيئة للموسم واحتلال المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

جدول مباريات الدوري الإيطالي 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة لاتسيو ويوفنتوس والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة لاتسيو ويوفنتوس؟

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو هو السبت الموافق 20 نوفمبر 2021 على ملعب الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو ويوفنتوس؟

لم تحصل أي قناة تلفزيونية، على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط هذا الموسم.

ويمكن متابعة المباراة على قناة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب، أو عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب لاتسيو - يوفنتوس السبت 20 نوفمبر 2021،



19:00مصر، 20:00السعودية يوتيوب الأولمبيكو

التشكيل المتوقع ليوفنتوس:

التشكيل| 4-4-2

تشيزني

أليكس ساندرو – جورجيو كيليني – ماتياس دي ليخت – دانيلو

وستون مكيني- أدريان رابيو – مانويل لوكاتيلي - كوادرادو

فيدريكو كييزا – ألفارو موراتا

Wednesday workout for the Bianconeri ahead of Saturday's Serie A resumption 💪 — JuventusFC (@juventusfcen) November 17, 2021

تشكيل لاتسيو المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

بيبي رينا

لاتزاري – لويز فيليبي– أتشيربي - السيد هيساي

ميلينكوفيتش سافيتش – دانيلو كاتالدي – لويس ألبيرتو

فيليبي أندرسون – موريكي - بيدرو