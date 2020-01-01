موعد مباراة إنتر ضد ليفركوزن في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إنتر ضد باير ليفركوزن في ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي، وما هي القنوات الناقلة وما هو التشكيل المتوقع للفريقين؟

يلتقي إنتر مع نظيره باير ليفركوزن في مباراة من قمم الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي من المقرر أن تُقام في مدينة دوسلدورف الألمانية.

وكما هو معروف فإن البطولات الأوروبية هذا الموسم تقام أدوارها النهائية بنظام المباراة الإقصائية الواحدة على أرض محايدة بسبب ضيق الوقت نظرًا لأزمة فيروس كورونا.

إنتر عبر دور الـ16 خيتافي بعد الفوز عليه في مباراة صعبة للغاية بملعب جيلسنكيرشن بهدفين نظيفين، لتزداد آمال وطموحات أنطونيو كونتي في جلب المجد الأوروبي إلى سان سيرو مرة أخرى.

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بينما ليفركوزن لم يجد صعوبة في عبور بوابة رينجرز الاسكتلندي بعد الفوز عليه ذهابًا خارج الديار بثلاثة أهداف لهدف وتكرار الفوز إيابًا في باي آرينا بهدف نظيف.

الفائز من هذه مواجهة النيراتزوري وفريق مصنع الأدوية سيكون على موعد صعب بقمة أخرى أمام الفائز من مانشستر يونايتد وكوبنهاجن الدنماركي، في مباراة بالطبع تصب كل التوقعات فيها بمصلحة كتيبة أولي جونار سولشاير.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة إنتر ضد ليفركوزن والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة إنتر ضد ليفركوزن؟

ستقام مباراة إنتر ضد باير ليفركوزن يوم الإثنين الموافق 10 أغسطس 2020 ميلاديًا، الموافق 20 ذو الحجة 1441، في ملعب مدينة دوسلدورف.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنتر ضد ليفركوزن؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصريًا على شبكة قنوات beIN Sports، وقد خُصصت القناة رقم 2 لنقل مباراة إنتر وليفركوزن

متابعو النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعد مع متابعة المباراة مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر، والتي ستنطلق للمباراة قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة إنتر - باير ليفركوزن ميركور شبيل آرينا "دوسلدورف" الإثنين 10 أغسطس 2020،

20 ذو الحجة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

ما هو التشكيل المتوقع لإنتر؟

لا توجد غيابات تذكر لإنتر عن المباراة وسيكون الفريق كامل العدد أمام باير ليفركوزن.

📹 | MESSAGGIO



Il Nino Maravilla @Alexis_Sanchez ha un messaggio per voi, interisti!



Dategli il vostro benvenuto - di nuovo 😉 - nella famiglia nerazzurra! 👇 pic.twitter.com/qVKLwz7T0Q — (@Inter) August 6, 2020

ومن المتوقع أن يستمر كونتي في طريقته الشهيرة 3-5-2، حيث هاندانوفيتش في حراسة المرمى وأمامه ثلاثي دفاعي بقيادة جودين، وفي منتصف الملعب بروزوفيتش وفي الأمام ثنائية لاوتارو مارتينيز ولوكاكو.

التشكيل | 3-5-2

سمير هاندانوفيتش

دييجو جودين - ستيفان دي فراي - أليساندرو باستوني

أشلي يونج - نيكولو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - كريستيان إريكسن - أنطونيو كاندريفا

لاوتارو مارتينيز - روميلو لوكاكو

ما هو التشكيل المتوقع لباير ليفركوزن؟

لا توجد غيابات تذكر لباير ليفركوزن عن المباراة، وسيكون النادي الألماني كامل العدد أمام إنتر.

ومن المتوقع أن يعتمد بيتر بوش على طريقته المعتادة، حيث هراديسكي في حراسة المرمى ومن أمامه جوناثان تاه مع خط وسط بقيادة الموهوب كاي هافيرتس وفي الأمام موسى ديابي.

التشكيل | 4-2-3-1

لوكاس هراديسكي

لارس بيندر - جوناثان تاه - سفِن بيندر - سينكجرافين

تشارليز أرانجيز - إسيكييل بالاسيوس

فلوريان فيرتز - كاي هافيرتس - موسى ديابي

كيفن فولاند