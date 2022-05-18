موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على حساب إنبي، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ 15 من الدوري المصري.

المارد الأحمر، يعاني على صعيد الدوري في الفترة الأخيرة، إذ لم يتذوق الفريق طعم الانتصار في آخر أربع مباريات له بهزيمة من المصري، ثم تعادل مع طلائع الجيش، وسيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي، وسيعمل على إيقاف نزيف النقاط والخروج بنقاط المباراة كاملة أمام إنبي ليقترب من القمة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، بعد لعب 15 مباراة، وبفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 19 مباراة.

أما إنبي فيدخل اللقاء بعد تعادل أمام المقاولون العرب في آخر مبارياته، وسيعمل على استغلال حالة الأهلي في الفترة الأخيرة للخروج بنتيجة إيجابية تساعده في مشواره للاقتراب من المربع الذهبي.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الجولة الـ 15 من الدوري المصري 2021-2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي وإنبي؟

موعد مباراة الأهلي وإنبي هو يوم السبت 21 مايو 2022 في ستاد المقاولون العرب.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على أون تايم سبورت، وستكون هي القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة من خلال خدمة البث المباشر عبر النسخة العربية من موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.