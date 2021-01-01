موعد مباراة إسبانيا وجورجيا في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب إسبانيا أمام نظيره جورجيا في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يحل منتخب إسبانيا ضيفًا ثقيلًا على نظيره جورجيا، في مباراة هامة تجمع بينهما بملعب بوريس بايتشادزه دينامو آرينا في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر.

وكان منتخب إسبانيا قد فاجأ الجميع بعجزه عن الفوز على نظيره اليوناني في الجولة الأولى، واكتفى باقتناص نقطة واحدة مخيبة للآمال للغاية في بداية المشوار.

أما جورجيا فقد هُزمت على يد السويد المدججة بنجمها الأول زلاتان إبراهيموفيتش، بهدف نظيف، مما يُزيد حافزهم لمقارعة الإسبان ومحاولة الخروج ولو بنقطة واحدة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة منتخب إسبانيا أمام جورجيا، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة إسبانيا وجورجيا؟

موعد مباراة إسبانيا وجورجيا هو الأحد الموافق 28 مارس 2021، بملعب بوريس بايتشادزه دينامو آرينا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وجورجيا؟

ستنقل مباراة جورجيا وإسبانيا على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وسيتم إذاعتها على beIN SPORTS PREMIUM 1.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب جورجيا - إسبانيا الأحد 28 مارس 2021،

15 شعبان 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 بوريس بايتشادزه دينامو آرينا

التشكيل المتوقع لمنتخب إسبانيا

من المتوقع أن يعتمد المدرب لويس إنريكي على التشكيل الآتي:

👨🏻‍🍳 Un poquito de pases como base, dos raciones de goles y un toque de paradones para finalizar.



🤤 ¡La receta del entrenamiento de hoy en Granada sabe muy bien!



✈️ Os la dejamos para que la disfrutéis mientras surcamos los cielos hacia Georgia.#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/R4bk05SSeb — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 26, 2021