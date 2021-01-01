موعد مباراة أودينيزي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي في الجولة 34 من الدوري الإيطالي 2020-21، و ما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستقبل ملعب الفريولي، مباراة هامة تجمع بين يوفنتوس وأودينيزي، ضمن مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس بعد خسارة لقب الدوري رسميًا لأول مرة منذ 9 سنوات، لا يريد إحباط جماهيره أكثر وسيدخل المباراة بهدف لا بديل عن الفوز، لضمان مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، خاصة أن الفريق في مركز لا يليق بمكانته.

ويحتل البيانكونيري المركز الخامس من ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، وبفارق الأهداف عن نابولي صاحب المركز الرابع، ونقطتين عن أتالانتا صاحب المركز الرابع.

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على الجانب الآخر يطمح أودينيزي صاحب الأرض في المباراة، الخروج بنتيجة إيجابية أمام السيدة العجوز، خاصة أنه لا يعاني من أي ضغوطات ويتواجد في المنطقة الدافئة بالدوري.

وفي التقرير التالي سنستعرض معًا موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي في الدوري الإيطالي، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي في الدوري الإيطالي؟

موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي، في الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي، هو الأحد 2 مايو 2021، على ملعب الفريولي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأودينيزي في الدوري الإيطالي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإيطالي مباشرةً وحصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 3.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة يوفنتوس وأودينيزي كتابيًا، والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أودينيزي - يوفنتوس الأحد 2 مايو 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 3 الفريولي

تشكيل يوفنتوس المتوقع:

التشكيل| 4-4-2

تشيزني

أليكس ساندرو – دي ليخت – بونوتشي – دانيلو

كييزا – آرتور – بينتانكور – كوادرادو

كريستيانو رونالدو – ألفارو موراتا

تشكيل أودينيزي المتوقع:

التشكيل| 3-4-1-1

سكوفيت

بيكاو - نويتينك - بونيفازي

مولينا - دي باول - والاس سوزا - أرسلان - ستروجير لارسن

بيريرا

أوكاكا