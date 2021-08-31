موعد مباراة أنجولا ومصر في تصفيات كأس العالم إفريقيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب السعودية ضد منتخب أنجولا في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل المنتخب المصري، نظيره منتخب أنجولا ضمن الجولة الأولى من تصفيات قارة إفريقيا، المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

ويشارك المنتخب المصري في المجموعة السادسة من التصفيات برفقة، أنجولا والجابون، بالإضافة إلى منتخب ليبيا.

يتأهل متصدر المجموعة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات، وفيها سيلعب كل منتخب أمام منتخب آخر بحسب القرعة، ذهابًا وإيابًا والفائز يتأهل إلى المونديال.

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا والقنوات الناقلة

وفي التقرير التالي، نتعرف على موعد مباراة مصر وأنجولا في تصفيات قارة إفريقيا لكأس العالم والقنوات الناقلة..

متى مباراة منتخب مصر ضد أنجولا؟

موعد مباراة مصر وأنجولا، هو الأربعاء الأول من سبتمبر 2021، على ملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد أنجولا؟

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حصولها على حقوق إذاعة مباريات المنتخب المصري، على أرضه وخارجها في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال المقبل.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مصر - أنجولا الأربعاء 1 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ON TIME SPORTS الدفاع الجوي

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

محمد عبد الشافي - أحمد حجازي - محمود حمدي الونشي - أكرم توفيق

عمرو السولية - طارق حامد

رمضان صبحي - محمد مجدي أفشة - أحمد سيد زيزو

محمد شريف