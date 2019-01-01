موعد مباراة ألمانيا وأيرلندا الشمالية في تصفيات اليورو والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ألمانيا القادمة في الجولة الختامية من تصفيات كأس الأمم الأوروبية أمام منتخب أيرلندا الشمالية وما هي القنوات الناقلة؟

عمر خليل

أخيرًا، حسم منتخب ألمانيا مشاركته في كأس الأمم الأوروبية 2020 بعدما حقق نصرًا كبيرًا على منتخب بيلاروسيا بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب بوروسيا بارك ضمن الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.

واستغل المنتخب الألماني فشل منتخب أيرلندا الشمالية في تحقيق انتصار على هولندا، ليضمن أيضًا المنتخب الهولندي المشاركة في اليورو لتفوقه في المواجهات المباشرة.

في الوقت نفسه، فإن ألمانيا تستعد لخوض مباراة ستكون تحصيل حاصل، عندما تُلاقي منتخب أيرلندا الشمالية يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2019، الموافق 22 ربيع الأول هجريًا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وسيدخل منتخب أيرلندا المباراة وعينه على تحقيق الانتصار بهدف ضمان المشاركة في الملحق المؤهل لليورو، وإن كانت فرصه بالفعل كبيرة في التواجد به، ولكنه لن يسمح بأن يعكر المانشافت صفو أحلامه وطموحاته بمعانقة المجد الأوروبي.

المباراة ستكون هامة للمدرب يواخيم لوف الذي يعمل على الإحلال والتجديد داخل المنتخب الألماني، فستكون مباراة مناسبة من أجل تجريب عدد من اللاعبين الشباب الذي يعكف أن يستغلهم في المرحلة المقبلة من مستقبل ألمانيا.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ألمانيا وأيرلندا الشمالية والقنوات الناقلة.

ألمانيا وأيرلندا الشمالية: مباشر لحظة بلحظة

موعد مباراة ألمانيا ضد أيرلندا الشمالية والقنوات الناقلة