موعد مباراة ألمانيا ضد أيرلندا الشمالية، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ألمانيا القادمة ضد أيرلندا في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح ملعب ويندسور بارك أبوابه لاستضافة مباراة ألمانيا ضد أيرلندا الشمالية يوم الاثنين 9 سبتمبر 2019 ميلاديًا، 10 محرّم 1441 هجريًا، وذلك ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

تلقى المنتخب الألماني هزيمة ثقيلة في الجولة السابقة على يد المنتخب الهولندي الذي استطاع أن يُوقف سلسلة إنتصارات المانشافت بفوز كبير بنتيجة (4-2)، وعلى الرغم من هزيمة منتخب الماكينات الألمانية إلا أنهم يحتلون وصافة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بعد تحقيقهم للفوز في الثلاث مباريات الآخرى التي خاضوها، والتي كانت أشهرها قسوة هي انتصارهم على منتخب إستونيا بثمانية أهداف دون رد في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

على الجانب الآخر يتصدر منتخب أيرلندا الشمالية المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة بعد انتصارهم في الـ4 مباريات التي خاضوها، والتي كانت ذهاباً وإياباً أمام كلً من بيلاروسيا وإيستونيا، حيث لم يخوض المنتخب الإيرلندي الشمالي حتى الآن مبارياته الصعبة ضد المنتخب الألماني والمنتخب الهولندي، وتُعد هذه المباريات هي الأختبار الحقيقي لمنتخب شمال إيرلندا لإثبات أحقيتهم في التأهل.

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بينما يحتل منتخب أيرلندا الشمالية صدارة المجموعة يأتي المنتخب الألماني في الوصافة برصيد 9 نقاط، فيما يحتل المنتخب الهولندي المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ثم منتخب بيلاروسيا صاحب الثلاث نقاط، وفي الآخير منتخب إستونيا متذيل المجموعة دون رصيد.

وفي هذا التقرير سنتعرف سوياً على كل ما يخص مباراة ألمانيا القادمة ضد أيرلندا الشمالية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، الموعد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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موعد مباراة ألمانيا ضد أيرلندا الشمالية والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة أيرلندا الشمالية - ألمانيا ويندسور بارك الاثنين 9 سبتمبر 2019 ميلادياً،

10 محرّم 1441 ،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية دانييلي أورساتو 1 beIN SPORTS HD

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب ألمانيا

يفتقد المنتخب الألماني لجهود كل منجوليان دراكسلر، ثيلو كيرير، ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي، بجانب أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي الإنجليزي بسبب الإصابة، وضمت القائمة هداف بطولة كأس الأمم الأوروبية تحت 21 عاماً، "لوكا فالدشميدت"، بينما لن يفتقد المانشافت لأي لاعب آخر.

سيواصل يواخيم لوف الاعتماد على نفس طريقته المعتادة، ومن المتوقع أن يدفع بمانويل نوير فى حراسة المرمي وبالثلاثي جوناثان تاه، نيكلاس زوله وماتياس جينتر في قلب الدفاع، مع الأعتماد على الرباعي نيكو شولز، لوكاس كلوسترمان، توني كروس وجوشوا كيميش في خط الوسط الدفاعي والذي يتحول فيها نيكو شولز ولوكاس كلوسترمان كظهيرين في الحالة الدفاعية ، وسيقود هجوم الفريق الثلاثي تيمو فيرنر وماركو رويس وأمامهم سيرجي جنابري كرأس المثلث الهجومي.

التشكيل | 3-4-2-1

مانويل نوير

جوناثان تاه - نيكلاس زوله - ماتياس جينتر

نيكو شولز - توني كروس - جوشوا كيميش - لوكاس كلوسترمان

ماركو رويس - تيمو فيرنر

سيرجي جنابري

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب أيرلندا الشمالية

لا توجد إصابات في صفوف منتخب أيرلندا الشمالية، وسيكون الفريق كامل العدد في مواجهة ألمانيا في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبة 2020.

سيعتمد المدرب مايكل أونيل على طريقته المعتاد عليها في المباريات السابقة مع زيادة التحفظ الدفاعي خاصة وأن المنتخب الألماني يملك قوة كبيرة في الشق الهجومي، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالآتي:

التشكيل | 4-3-3