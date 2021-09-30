موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ستكون الجولة الثامنة من منافسات موسم 2021-2022 من بطولة الدوري الإسباني شاهدة على مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة، والتي تعد واحدة من أهم قمم "الليجا" في السنوات الأخيرة.

برشلونة يحل ضيفًا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية، وهدفه الاستفادة من الفوز العريض على ليفانتي في الجولة الماضية، واستمرار التقدم نحو المقدمة.

برشلونة يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، جمعها من ثلاثة انتصارات ومثلها من التعادلات، ويمتلك النادي الكتالوني مباراة مؤجلة.

أما أتلتيكو مدريد، فيدخل المباراة وعينه على حصد النقاط الثلاث، من أجل تخطي خيبة الأمل في الجولة الماضية بالخسارة ضد ألافيس بهدف دون رد.

أتلتيكو مدريد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة، حصدها من الفوز في أربع مباريات والتعادل في مناسبتين والتعرض لخسارة واحدة.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة؟

يلتقي أتلتيكو مدريد مع برشلونة يوم السبت 2 أكتوبر 2021، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب أتلتيكو مدريد - برشلونة السبت 2 أكتوبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 واندا ميتروبوليتانو

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع

دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد لن يفتقد لأي لاعب في قائمة "الروخيبلانكوس"، والتي تعد مكتملة.

التشكيل | 4-4-2

يان أوبلاك

ماريو هيرموسو - خوسيه ماريا خيمينز - فيليبي- كيران تريبيير

يانيك كاراسكو – كوكي - رودريجو دي بول – ماركوس يورينتي

لويس سواريز - أنطوان جريزمان

تشكيل برشلونة المتوقع

برشلونة يعاني من عدة غيابات في صفوفه، مثل سيرخيو أجويرو، ومارتين برايثوايت، وعثمان ديمبيلي.

Stay on target 🚀 pic.twitter.com/IUOl0Bscyn — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 29, 2021

لكن في المقابل، فإن فريق المدرب رونالد كومان استعاد أنسو فاتي، ويقترب جوردي ألبا من التعافي.

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

سيرجينيو ديست - رونالد أراوخو - إريك جارسيا - سيرجينيو ديست

فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – بيدري

ممفيس ديباي - لوك دي يونج - فيليبي كوتينيو