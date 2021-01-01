موعد قرعة مجموعات الكونفدرالية 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد قرعة دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية 2020-2021 وما هي القنوات الناقلة، ومتى تقام مباريات مجموعات الكونفدرالية 2021؟

قد لا تكون بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ذات شعبية كبيرة في الوطن العربي، لكنها تظل أحد أهم المسابقات التي تتنافس عليها الأندية في القارة السمراء في كل عام.

يشارك في الكونفدرالية الأندية التي فشلت في التأهل لدوري أبطال إفريقيا من دورياتها، أو التي لم تنجح في تخطي الأدوار المؤهلة لمجموعات دوري الأبطال، لكن في كل عام تتواجد أندية قوية لا تقل عن المشاركة في الأميرة السمراء.

يمكن اعتبار كأس الكونفدرالية الإفريقية مكتشفة الأندية في السنوات الأخيرة، فقد قدمت منذ نسختين نادي نهضة بركان الذي وصل للنهائي مرتين وهو حامل اللقب الحالي، كذلك قدمت للقارة السمراء نادي بيراميدز الذي أصبح اسمه مستساغ للآذان رغم ميلاده القريب، وأصبح معروفًا في القارة بعد وصوله لنهائي الموسم الماضي.

وصلت البطولة هذا الموسم إلى محطة دور 32 مكرر، والذي تتنافس فيه الفرق الخاسرة من الدور الأول لدوري أبطال إفريقيا مع الفرق المتأهلة من الدور الأول في الكونفدرالية، ويؤهل هذا الدور إلى المجموعات.

جدول مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية 2020-21 والقنوات الناقلة

فما هو موعد قرعة مجموعات الكونفدرالية 2021 والقنوات الناقلة لها والأندية المتأهلة؟ الإجابة تجدها هنا...

ما هو موعد قرعة مجموعات الكونفدرالية 2021؟

موعد قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية هو يوم الإثنين 22 فبراير 2021، الموافق 10 رجب 1442 هجريًا، لكن لم يتم تأكيد الموعد رسميًا حتى الآن.

لم يتم كذلك الإعلان عن البلد التي ستستضيف الحدث، كذلك لم يتم الإعلان عن الموعد بالساعة حتى الآن.

ما هي الفرق المتأهلة لمجموعات الكونفدرالية 2021؟

لم يتأهل إلا فريق واحد فقط إلى دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية 2021، وهو حامل اللقب نادي نهضة بركان ، والذي لم يخض مباراة في دور 32 مكرر.

السبب في ذلك يعود في الأساس للدور الأول في دوري أبطال إفريقيا، فقد كان من المقرر أن يواجه الزمالك نادي غزالة التشادي، لكن الأخير اعتذر فتأهل الفارس الأبيض لدور المجموعات في الأميرة السمراء مباشرةً، وودع النادي التشادي المغامرة الإفريقية هذا العام.

بذلك تحول 15 فريقًا من دوري الأبطال إلى الكونفدرالية التي تأهل من دورها التمهيدي 16 فريقًا، فتقرر تأهل نهضة بركان دون خوض مباراة دور 32 مكرر، حيث أنه الأعلى في تصنيف أندية الكاف.

العديد من الأهداف والكثير من المتعة! 🤩



إليكم نتائج مباريات الذهاب من #TotalCAFCC 🔥👇 pic.twitter.com/zyOlyoMbpx — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 14, 2021

بقية الأندية المتأهلة سيتم تحديدها يوم الأحد 21 فبراير 2021، حيث تلعب مباريات الإياب في دور 32 مكرر.

نتائج مباريات الذهاب في دور 32 مكرر للكونفدرالية:

المباراة النتيجة الصفاقسي - كيجالي 1-4 الرجاء - الاتحاد المنستيري 0-1 جورماهيا - نابسا ستارز 1-0 بريميرو دي أجوستو - نامونجو 0-0 الأهلي بنغازي - موتيما بيمبي 1-1 سونيديب - القطن الكاميروني 1-0 إنيمبا - ريفرز يونايتد 0-1 جواتينج جالاكسي - أورلاندو بايرتس 3-0 يونج بافالوز - النجم الساحلي 2-0 الملعب المالي - شبيبة القبائل 1-2 راسينج كلوب - بيراميدز 2-0 بلاتينيوم - جاراف 1-0 أشانتي كوتوكو - وفاق سطيف 2-1 بونجويدي - ساليتاس 0-1 ناكانا - الاتحاد البيضاوي 0-2

ما هي القنوات الناقلة لقرعة مجموعات الكونفدرالية 2021؟

سيبث الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على يوتيوب قرعة دور مجموعات كأس الكونفدرالية 2021 على الهواء مباشرة.

يمكنك أيضًا مشاهدة القرعة على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للكونفدرالية ، وستخصص كالعادة القناة الإخبارية beIN SPORTS NEWS HD.

إذا لم تتمكن من مشاهدة القرعة ، فسيقوم موقع جول بعمل بث مباشر لقرعة مجموعات الكونفدرالية 2021 ، توضح بالتفصيل جميع الأخبار من القرعة فور حدوثها، مما يعني أنه لن يكون عليك تفويت أي شيء.

ما هو موعد مباريات مجموعات الكونفدرالية 2021؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إقامة مباريات دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية في الفترة بين 10 مارس و28 أبريل 2021.