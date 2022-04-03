موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

تستمر الإثارة الإفريقية والمتعة مع دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وتواصل الفرق إمتاع الجماهير بعد السنوات المميزة الماضية.

كان دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2022 شاهدًا على استمرار تطور الكرة في القارة السمراء، وتوالي العديد من المفاجآت.

ومع بلوغنا ربع نهائي البطولة، أصبح من الصعب التكهن ببطل النسخة الحالية من المسابقة، لقوة التنافس بين الفرق الثمانية والمفاجآت المدوية مثل خروج الزمالك من دور المجموعات والنجم الساحلي.

ومع نهاية دور المجموعات، بدأ العديد من محبي كرة القدم في القارة السمراء في السؤال عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022، فما هو وأين تقام؟ جول يجيب عن هذه الأسئلة وأكثر.

ما هو موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022؟

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هو يوم الثلاثاء 5 أبريل 2021، وستقام في العاصمة المصرية القاهرة، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر.

ما هو نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022؟

يتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 8 فرق، هم أصحاب المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة.

يتم تقسيم الفرق المتأهلة لدور 8 إلى مستويين هما المتصدر والوصيف، ويواجه كل فريق حصل على المركز الأول فريق حصل على المركز الثاني.

لا يمكن لفريقين من نفس المجموعة مواجهة بعضهما البعض في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن يمكن لفريقين من نفس الاتحاد الوطني أن يتواجها.

ما هي الفرق المتأهلة لدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا 2022؟

وصلت ثمانية فرق إلى ربع نهائي البطولة، وهم صن داونز والأهلي عن المجموعة الأولى، بينما عن المجموعة الثانية تأهل الثنائي العربي الرجاء ووفاق سطيف.

والمجموعة الثالثة تأهل عنها الترجي وشباب بلوزداد، بينما وصل الوداد وبترو أتلتيكو عن المجموعة الرابعة.

المجموعة المركز الأول المركز الثاني الأولى صن داونز الأهلي الثانية الرجاء وفاق سطيف الثالثة الترجي شباب بلوزداد الرابعة الوداد بترو أتلتيكو

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا 2022؟

سيبث الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على يوتيوب قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 على الهواء مباشرة.

ويمكنك أيضًا مشاهدة القرعة على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا، وستخصص كالعادة القناة الإخبارية beIN SPORTS NEWS HD.

إذا لم تتمكن من مشاهدة القرعة بإحدى هاتين الطريقتين، يمكنك مشاهدتها عبر موقع جول، وذلك عن طريق خدة البث مباشر.