موعد قرعة ربع نهائي الكونفدرالية 2021، القنوات الناقلة والفرق المشاركة

تعرف على موعد قرعة ربع نهائي بطولة الكونفدرالية 2020-2021، القنوات الناقلة، وما هي الفرق المتأهلة من الدول العربية وغيرها والمواجهات المحتملة؟

تصنف بطولة الكونفدرالية على أنها البطولة الثانية الأكثر قوة ضمن بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فيما يتعلق بالأندية، وفي كل عام تشهد عددًا من المباريات المثيرة بأدوارها النهائية على وجه التحديد بمشاركة أكبر فرق القارة السمراء في أغلب الأحيان.

هذا العام، انطلقت بطولة الكونفدرالية في وقتٍ متأخر كثيرًا بسبب فيروس كورونا وما تركه من توابع تأجيل مباريات كرة القدم في العالم كله، لتكون بداية نسخة 2020-21 في 27 نوفمبر 2020 بدلًا من أغسطس من العام نفسه كما كان محددًا سلفًا.

فريق نهضة بركان المغربي هو حامل لقب النسخة الأخيرة بعد التغلب على بيراميدز المصري في النهائي الذي أقيم بالعاصمة المغربية، وتتواجد في نسخة هذا العام أندية قوية جدًا تُبشِّر جماهير كرة القدم الإفريقية ببطولة مثيرة على شاكلة ما كانت عليه في السنوات الماضية.

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ومع تزايد الإثارة، يقدم لك جول كل ما تريد معرفته حول قرعة ربع نهائي بطولة الكونفدرالية 2020-2021 ، موعدها، والفرق المشاركة، والمزيد.

ما هو موعد قرعة ربع نهائي الكونفدرالية 2020-21؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إقامة قرعة ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية يوم الجمعة الموافق 30 أبريل 2021.

القرعة ستكون حاسمة للبطولة، فمن خلالها ستتحدد مباريات ربع النهائي وكذلك نصف النهائي ومسار كل فريق حتى النهائي الحلم.

الاتحاد الإفريقي سيبدأ في سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أولًا في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مصر، الواحدة بتوقيت المغرب، على أن تُسحب بعدها قرعة الكونفدرالية.

ما هي الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي الكونفدرالية 2020-21؟

يتأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية الفرق التي احتلت المركز الأول والثاني في دور المجموعات الماضي من البطولة.

الفرق التي تصدرت مجموعتها ستلتقي مع أحد الفرق التي احتلت المركز الثاني في المجموعات الأخرى، ولا يجوز أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة بهذا الدور.

كالعادة يتواجد العديد من الفرق العربية، في مقدمتها العملاق المغربي الرجاء البيضاوي، والنادي المصري الصاعد بسرعة الصاروخ بيراميدز.

الفرق المتصدرة الفرق الوصيفة إنيمبا (نيجيريا) أورلاندو بيراتس (جنوب إفريقيا) شبيبة القبائل (الجزائر) القطن (الكاميرون) دياراف داكار (السنغال) الصفاقسي (تونس) الرجاء البيضاوي (المغرب) بيراميدز (مصر)

ما هي القنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي الكونفدرالية 2021؟

سيبث الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على يوتيوب قرعة الكوفندرالية 2021 على الهواء مباشرة.

يمكنك أيضًا مشاهدة القرعة على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للكونفدرالية ، وستخصص كالعادة القناة الإخبارية beIN SPORTS NEWS HD.

إذا لم تتمكن من مشاهدة القرعة، فسيقوم موقع جول بعمل بث مباشر لقرعة الكونفدرالية 2021، توضح بالتفصيل جميع الأخبار من القرعة فور حدوثها، مما يعني أنه لن يكون عليك تفويت أي شيء.