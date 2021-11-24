موعد قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

ربما تبدأ الإثارة الحقيقة لبطولة دوري أبطال أوروبا من الأدوار الإقصائية، وبالتحديد من دور الـ16، والذي أوشك على الانطلاق في نسخة عام 2021-22.

يتأهل عن كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، فيما ينتقل الفريق صاحب المركز الثالث إلى الدوري الأوروبي، وتبدأ المواجهات الحاسمة التي ستتسم بسمة لم تُعهد من قبل في ذات الأذنين.

الحديث هنا عن إلغاء قاعدة الهدف خارج الديار بهدفين، وبالتالي، ستختلف كثيرًا أفكار المدربين حول المباريات داخل وخارج الأرض، والمؤكد أن المتعة سوف تزداد.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وتتحدد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بنظام القرعة، وفي هذا التقرير من جول نستعرض معكم موعد قرعة ثمن النهائي، وكل ما تريد معرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا 2021-22؟

ينتهي دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا يوم 8 ديسمبر 2021، وتقام قرعة دور الـ16 يوم الإثنين 13 ديسمبر 2021.

الحدث الموعد قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا 2021-22 الإثنين 13 ديسمبر 2021،

13:00 مصر، 14:00 السعودية

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021-22؟

عادةً ما يتم بث قرعة الأدوار الإقصائية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

كما سيتم بث القرعة من خلال القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر يوتيوب.

الحدث القنوات الناقلة قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا 2021-22 UEFA YouTube

beIN Sports

ما هي الفرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2021-22؟

بصورة رسمية تأهلت الأندية الآتية لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا:

المجموعة المركز الأول المركز الثاني المركز الثالث (الدوري الأوروبي) الأولى مانشستر سيتي باريس سان جيرمان لم يتحدد بعد الثانية ليفربول لم يتحدد بعد لم يتحدد بعد الثالثة أياكس سبورتينج لشبونة بوروسيا دورتموند الرابعة ريال مدريد إنتر شيريف الخامسة بايرن ميونخ لم يتحدد بعد لم يتحدد بعد السادسة مانشستر يونايتد لم يتحدد بعد لم يتحدد بعد السابعة لم يتحدد بعد لم يتحدد بعد لم يتحدد بعد الثامنة تشيلسي يوفنتوس زينت

ما هو نظام قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2021-22؟

يتم تقسيم الفرق إلى فئتين، الفئة الأولى تحتوي على أصحاب صدارة مجموعاتهم، والثانية على أصحاب الوصافة.

لا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة في دور الـ16، وكذلك تجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات هذا الدور.

بتجنب أصحاب المجموعة الواحدة والبلد ذاتها، تُسقط القرعة أصحاب المراكز الأولى في مواجهات مع فرق الوصافة.

ما هو موعد دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2021-22؟

ستقام الدفعة الأولى من مباريات الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يومي 15 و16 فبراير 2022، والدفعة الثانية بالأسبوع التالي في يومي 23 و24 فبراير.

أما مباريات الإياب، تقام أولها يومي 8 و9 مارس، والختام في يومي 15-16 مارس.