موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية 2026-2027، القنوات الناقلة وتصنيف الفرق

تترقب الجماهير الإفريقية قرعة دور مجموعات دوري الأبطال نسخة 2026-2027، حيث تبدأ الإثارة الحقيقة للأميرة السمراء.

النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا تشهد غياب الأهلي المصري وصن داونز الجنوب إفريقي في مفاجأة لم تكن متوقعة، وهو ما يزيد من حالة الترقب.

أما الكونفيدرالية، فيتواجد فيه أندية كبرى على رأسهم الأهلي المصري والصفاقسي التونسي والرجاء المغربي وغيرهم من الأندية

ومع تزايد الإثارة، نقدم كل ما تريد معرفته حول قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية 2026-2027، موعدها، والفرق المشاركة، والمزيد..

متى موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية 2026-2027؟

موعد القرعة هو يوم الأربعاء 28 أكتوبر في العاصمة المصرية، القاهرة.

وتبدأ مراسم سحب القرعة بدور مجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة ثم قرعة دوري أبطال إفريقيا في الثالثة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ما الفرق المتأهلة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا 2026-2027؟ وما تصنيفها؟

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع الزمالك المصري الهلال السوداني مولودية الجزائر الإفريقي التونسي بيراميدز المصري سيمبا التنزاني أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ويليت الأنجولي الترجي التونسي يانج أفريكانز التنزاني نواذيبو الموريتاني كولومبي سبورتيف الكاميروني نهضة بركان المغربي بترو أتليتيكو الأنجولي حوريا كوناكري الغيني المغرب الفاسي

ما الفرق المتأهلة لدور المجموعات في الكونفيدرالية 2026-2027؟ وما تصنيفها؟

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع الأهلي المصري الرجاء المغربي أهلي طرابلس الليبي أسكو كارا التوجولي اتحاد العاصمة الجزائري مانيما يونيون الكونغولي سينجيدا بلاك ستارز التنزاني دوربان سيتي الجنوب أفريقي الجيش الملكي المغربي الصفاقسي التونسي بلاك بولز الموزمبيقي ريد أروز الزامبي شباب بلوزداد الجزائري/الجمارك الموريتاني/حافيا كوناكري عزام التنزاني ريال باماكو المالي الأول من أغسطس الأنجولي

ما القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية 2026-2027؟

يبث الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على يوتيوب قرعة دوري أبطال إفريقيا 2026-2027 على الهواء مباشرة.

يمكنك أيضًا مشاهدة القرعة على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، وستخصص كالعادة القناة الإخبارية beIN SPORTS NEWS HD.

متى يبدأ دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية 2026-2027؟

من المنتظر أن تكون بداية دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا من 27 نوفمبر المقبل 2026، على أن ينتهي الدور في 24 يناير 2026.