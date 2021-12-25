موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2021-22، القنوات الناقلة وتصنيف الفرق

مع نهاية الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي، حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد قرعة دور مجموعات نسخة 2021-2022، من البطولة.

حسم الأهلي لقب البطولة في النسخة الماضية للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على كايزر تشيفز بثلاثية دون رد في المباراة النهائية، ليواصل المارد الأحمر تربعه على صدارة البطولة بعشرة ألقاب.

وسيشارك في دور المجموعات للنسخة الحالية من البطولة، العديد من الفرق القوية التي سيكون هدفها واحد فقط، هو معانقة الأميرة السمراء في النهائي والحصول على اللقب الغالي.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

ومع تزايد الإثارة، يقدم لك جول كل ما تريد معرفته حول قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا 2021-2022، موعدها، والفرق المشاركة، والمزيد..

ما هو موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2022؟

موعد قرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021-2022 هو يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، وستقام في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومن المنتظر أن تبدأ إجراءات سحب القرعة في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مصر، الواحدة بتوقيت المغرب.

ما هي الفرق المتأهلة لدوري أبطال إفريقيا 2022؟

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع الأهلي الزمالك الهلال المريخ الترجي ماميلودي صنداونز شباب بلوزداد ساجرادا إسبيرانسا الوداد حوريا بيترو أتلتيكو جوانينج جالاكسي الرجاء النجم الساحلي وفاق سطيف أمازولو

يتواجد في المستوى الأول أندية الأهلي والوداد والترجي والرجاء، وتم تصنيف الأندية حسب نتائجهم في البطولات الإفريقية في السنوات الأخيرة.

فرق المستوى الثاني هي الزمالك وصنداونز وحوريا والنجم الساحلي، ويتواجد في المستوى الثالث الهلال السوداني وبيترو أتلتيكو وشباب بلوزداد ووفاق سطيف، أما فرق المستوى الرابع هي االمريخ وساجرادا، وجوانينج جالاكسي بالإضافة إلى أمازولو الجنوب إفريقي.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا 2022؟

سيبث الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على يوتيوب قرعة دوري أبطال إفريقيا 2022 على الهواء مباشرة.

يمكنك أيضًا مشاهدة القرعة على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا ، وستخصص كالعادة القناة الإخبارية beIN SPORTS NEWS HD.

إذا لم تتمكن من مشاهدة القرعة ، فسيقوم موقع جول بعمل بث مباشر لقرعة دوري أبطال إفريقيا، توضح بالتفصيل جميع الأخبار من القرعة فور حدوثها، مما يعني أنه لن يكون عليك تفويت أي شيء.

متى يبدأ دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2022؟

ستبدأ مباريات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2022 في يومي 11 و12 فبراير 2022 بالجولة الأولى، وستنتهي بالجولة السادسة في 2 أبريل 2022.

مواعيد دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2022