موعد قرعة الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

تعرف على موعد قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت والقنوات الناقلة؟

ينتظر الكثير منا بشغف موعد سحب قرعة مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي 2023-2024، وهي البطولة التي تحظى بجماهيرية كبيرة وتعد من أقوى وأهم بطولات الأندية في أوروبا بعد بطولة دوري أبطال أوروبا.

إشبيلية هو صاحب أكثر ألقاب البطولة بعدد 7 ألقاب، بالإضافة إلى أنه هو حامل لقب النسخة الأخيرة، ثم يأتي من بعده، الإنتر، ليفربول، يوفنتوس وأتلتيكو مدريد برصيد 3 ألقاب، فهل يحافظ الفريق الأندلسي على اللقب؟ ومتى موعد القرعة؟

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد قرعة الدوري الأوروبي 2023-2024، والقنوات الناقلة وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد قرعة الدوري الأوروبي 2023-2024؟

التاريخ الخميس 31 أغسطس 2023 الحدث قرعة مجموعات الدوري الأوروبي المكان موناكو القنوات الناقلة beIN Sports

TOD TV

ما هي القنوات الناقلة لقرعة الدوري الأوروبي 2023-2024؟

موعد قرعة الدوري الأوروبي هو يوم الخميس 31 أغسطس 2023 بمدينة موناكو في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت السعودية ومصر.

تذاع قرعة مجموعات الدوري الأوروبي 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV وكذلك ستنقل عبر شبكة قنوات beIN Sports

كيف تشاهد قرعة الدوري الأوروبي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة قرعة المجموعات في الدوري الأوروبي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات اليوروبا ليج.