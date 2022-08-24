موعد قرعة الدوري الأوروبي 2022-23 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته حول قرعة دور المجموعات من الدوري الأوروبي 2022-23، الموعد والقنوات الناقلة وكيف تتابعها عبر الإنترنت، وما هي الفرق المتأهلة؟

نجح آينتراخت فرانكفورت في الفوز بالدوري الأوروبي الموسم المنصرم، بركلات الترجيح على حساب رينجرز.

وستتنافس العديد من الفرق القوية هذا الموسم، على اللقب الغالي، وعلى رأس تلك الفرق مانشستر يونايتد، آرسنال، روما، ريال سوسييداد وغيرهم من الفرق الكبيرة.

وفي هذا التقرير، يقدم جول كل ما تحتاج لمعرفته حول قرعة الدوري الأوروبي 2023، بما في ذلك متى وأين ستقام، والفرق التي ستشارك فيها والتصنيف والمزيد.

ما هو موعد قرعة الدوري الأوروبي 2022-23؟

ستقام قرعة الدوري الأوروبي لموسم 2022-23، يوم الجمعة 26 أغسطس 2022.

وستقام في مقر الاتحاد الأوروبي في مدينة إسطنبول التركية، بعد يوم واحد من إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا.

ستبدأ قرعة الدوري الأوروبي في تمام الساعة الواحدة بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي الفرق المشاركة في الدوري الأوروبي 2022-23؟

تتألف قرعة الدوري الأوروبي من 32 فريقًا في المجموع هذا الموسم، سيتم تقسيمهم على 8 مجموعات.

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع مانشستر يونايتد آيندهوفن أونيون برلين سان خيلويزي روما رين فرايبورج طرابزون سبور آرسنال موناكو يتحدد لاحقًا يتحدد لاحقًا لاتسيو ريال سوسييداد يتحدد لاحقًا يتحدد لاحقًا براجا كاراباج يتحدد لاحقًا يتحدد لاحقًا دينامو كييف يتحدد لاحقًا يتحدد لاحقًا يتحدد لاحقًا النجم الأحمر يتحدد لاحقًا يتحدد لاحقًا يتحدد لاحقًا يتحدد لاحقًا يتحدد لاحقًا يتحدد لاحقًا يتحدد لاحقًا

يمكنك معرفة الفرق التي ستكون جزءًا من قرعة الدوري الأوروبي من الجدول أعلاه.

متى يبدأ الدوري الأوروبي 2022-23؟

ستبدأ مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي 2022-22 يوم الخميس 8 سبتمبر 2022

سيكون هناك ما مجموعه ستة جولات في مرحلة المجموعات، على أن يكون اليوم الأخير من مباريات دور المجموعات يوم الخميس 3 نوفمبر 2021.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة الدوري الأوروبي 2022-23؟

ستذاع قرعة الدوري الأوروبي على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وسيتم تخصيص القناة الإخبارية لهذا الغرض.

سيبث الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم حفل القرعة على الهواء مباشرة

إذا لم تتمكن من مشاهدة القرعة، فسيقوم جول أيضًا بنقل مجريات قرعة الدوري الأوروبي عن طريق خدمة البث المباشر.