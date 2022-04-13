موعد قرعة التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 وتصنيف المنتخبات المشاركة

تترقب جماهير كرة القدم في قارة إفريقيا انطلاق التصفيات المؤهلة إلى النسخة الرابعة والثلاثين من بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي تقام في عام 2023.

الكاميرون استضافت نسخة كأس أمم إفريقيا 2021، والتي أقيمت في يناير وفبراير 2022 بعد تأجليها لمدة عام كامل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023، بالإضافة إلى تصنيف المنتخبات المشاركة في التصفيات.

ويقدم لكم "جول GOAL" في التقرير التالي كل ما تريدون معرفته عن البطولة المرتقبة.

أين ومتى تقام أمم إفريقيا 2023؟

وستكون الجماهير على موعد مع النسخة الرابعة والثلاثين، والتي من المقرر أن تستضيفها ساحل العاج في عام 2023.

إقامة كأس أمم إفريقيا العام المقبل، يأتي لأن النسخة التي أقيمت في الكاميرون كان من المفترض أن تقام في عام 2021، لكنها تأجلت لمدة عام كامل بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم إفريقيا، خلال الفترة من 23 يونيو إلى 23 يوليو 2023.

الحدث الموعد البلد المنظم كأس أمم إفريقيا 2023 23 يونيو إلى 23 يوليو 2023 ساحل العاج

موعد قرعة أمم إفريقيا 2023؟

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 ستقام يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة أمم إفريقيا 2023؟

كما جرت العادة مؤخرًا، سيبث الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على يوتيوب قرعة تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 على الهواء مباشرة.

ويمكنك أيضًا مشاهدة القرعة على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا، وستخصص كالعادة القناة الإخبارية beIN SPORTS NEWS HD.

إذا لم تتمكن من مشاهدة القرعة بإحدى هاتين الطريقتين، يمكنك مشاهدتها عبر موقع جول، وذلك عن طريق خدمة البث المباشر.

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 الثلاثاء 19 أبريل 2022 beIN SPORTS NEWS HD, CAF TV - YouTube

ما هو تصنيف المنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا 2023؟

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن رسميًا عن تصفيات المنتخبات المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وأوضح "كاف" أن عقوبة الإيقاف الموقعة على كينيا وزيمبابوي إذا لم يتم رفعها قبل أسبوعين من انطلاق التصفيات، سيتم اعتبارهما منسحبين، وتصبح مجموعة كل منهما ثلاثة فرق فقط.

وأفاد "كاف" أنه لن يتم وضع كينيا وزيمبابوي في مجموعة واحدة، لتجنب وقوع فريقين فقط في المجموعة إذا استمرت عقوبة الإيقاف بحقهما.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في تصفيات أمم إفريقيا 2023 إلى أربعة مستويات، تضم كل منها 12 منتخبًا، حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع السنغال جنوب إفريقيا ناميبيا تنزانيا المغرب الرأس الأخضر موريتانيا إفريقيا الوسطى نيجيريا غينيا غينيا بيساو السودان مصر الجابون النيجر رواندا تونس بنين ليبيا بوروندي الكاميرون أوغندا موزمبيق إثيوبيا الجزائر زامبيا مالاوي إيسواتينى مالي الكونغو برازفيل توجو ليسوتو ساحل العاج غينيا الاستوائية زيمبابوي بوتسوانا بوركينا فاسو مدغشقر جامبيا ليبيريا غانا كينيا أنجولا السودان الكونغو الديمقراطية سيراليون جزر القمر ساو تومي

ما هو نظام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023؟

حتى الآن، لم يضمن سوى منتخب ساحل العاج التواجد في النسخة الرابعة والثلاثين من كأس أمم إفريقيا، بصفته صاحب الأرض.

انطلقت التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023 بداية من فترة التوقف الدولي في مارس المقبل، بإقامة الدور التمهيدي.

ثم تنضم ستة منتخبات من الدور التمهيدي إلى 42 منتخبًا، ليصبح المجموع 48 فريقًا تتنافس فيما بينها خلال دور المجموعات.

وسيتم تقسيم المنتخبات على 12 مجموعة تضم أربعة منتخبات يتأهل عن كل منها منتخبان إلى النهائيات، وبمشاركة منتخب ساحل العاج في التصفيات الذي سيتأهل معه منتخب واحد فقط عن مجموعته إلى البطولة.

متى موعد تصفيات أمم إفريقيا 2023؟

من المقرر أن تنطلق التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023 في يونيو من عام 2022، على أن تستمر خلال فترات التوقف الدولي اللاحقة.

من أبطال أمم إفريقيا عبر التاريخ؟

تمكن 15 منتخبًا من تحقيق لقب بطولة كأس أمم إفريقيا عبر التاريخ، ويأتي منتخب مصر في الصدارة بعد أن حصد اللقب سبع مرات.

منتخب الكاميرون يأتي ثانيًا برصيد خمسة ألقاب ويليه منتخب غانا الذي فاز بالبطولة أربع مرات، فيما حقق منتخب نيجيريا اللقب ثلاث مرات.

منتخبات ساحل العاج والجزائر والكونغو الديمقراطية تمكنت من الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا في مناسبتين.

فيما حصدت منتخبات زامبيا، وتونس، والسودان، والسنغال، وإثيوبيا، والمغرب، وجنوب إفريقيا، والكونغو، اللقب مرة واحدة.