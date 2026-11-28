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كل ما تريد معرفته عن جوائز الأفضل في إفريقيا 2026، والتي يقدمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من قوائم المرشحين والقنوات الناقلة والمزيد..

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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن قوائم المرشحين في فئات الرجال لجوائز "كاف 2026"، في ظل استمرار التحضيرات لحفل الجوائز.

ووصل ثلاثون (30) لاعبًا إلى القائمة الأولية للجائزة الأهم؛ أفضل لاعب أفريقي 2026، بينما تم ترشيح 20 لاعباً لجائزة أفضل لاعب محلي.

متى موعد حفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2026؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2026 والمقام يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2026.

وينطلق الحفل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت المغرب.

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أين يقام حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023؟

من المقرر أن تستضيف مدينة لانجوس النيجيرية حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2026.

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ما القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2026؟

كما جرت العادة، فمن المتوقع إذاعة حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2026 عبر قناة beIN Sports القطرية، وتحديدًا عبر القناة المفتوحة.

كما يمكنك متابعة الحفل عبر قناة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر موقع "يوتيوب".

الحدث الموعد القنوات الناقلة حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2026 الأربعاء 2 ديسمبر 2026

18:00 المغرب، 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports

CAF TV

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كيف يتم تحديد الفائز في جوائز الاتحاد الإفريقي 2026؟

حسبما أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، سيتم تحديد الفائز في كل فئة من الفئات بعد تصويت من أربع جهات.

ويتم تقييم مستويات اللاعب في الفترة بين سبتمبر 2025 ويونيو 2026.

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الجهة الأولى هي لجنة خاصة مكونة من لجنة "كاف" الفنية، والثانية هي من الإعلاميين، والثالثة من المدربين وقادة المنتخبات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والرابعة لمدربي وقادة الأندية المشاركة في دور المجموعات من مسابقات الأندية في "كاف".

القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2026

اللاعب المنتخب النادي أشرف حكيمي المغرب باريس سان جيرمان إبراهيم دياز المغرب ريال مدريد إسماعيل صيباري المغرب بايرن ميونخ باب جاي السنغال فياريال ساديو ماني السنغال النصر

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القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة 2026

اللاعب النادي المنتخب محمود حسن تريزيجيه الأهلي مصر تيبوهو موكوينا صن داونز جنوب إفريقيا محمد حريمات الجيش الملكي المغرب

القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا 2026

اللاعب المنتخب النادي ياسين بونو المغرب الهلال فوزينيا كاب فيردي كولو كولو إدوارد ميندي السنغال الأهلي السعودي

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القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا 2026

اللاعب النادي المنتخب يان دياموندي ريال مدريد أيوب بوعدي مانشستر سيتي إبراهيما مباي أستون فيلا

القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا 2026

المدرب النادي - المنتخب محمد وهبي المغرب بابي ثياو السنغال بيدرو ليتاو "بوبيستا" كاب فيردي

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القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا 2026

المنتخب كاب فيردي المغرب السنغال

القائمة النهائية للمرشحين لجائزة فريق العام في إفريقيا 2026

النادي البلد اتحاد العاصمة الجزائر الجيش الملكي المغرب ماميلودي صن داونز جنوب إفريقيا

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الفائزون بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عبر التاريخ

انطلقت الجائزة في 1970 تحت إشراف مجلة فرانس فوبتول، قبل أن يشرف عليها الاتحاد الإفريقي منذ 1992 حتى الآن.

ونستعرض في القائمة اللاعبون الأكثر فوزًا بالجائزة عبر التاريخ

الترتيب اللاعب سنوات الفوز =1 صامويل إيتو 4 (2003-2004-2005-2010) =1 يايا توريه 4 (2011-2012-2013-2014) =3 جورج ويا 3 (1989-1994-1995) =3 عبيدي بيليه 3 (1991-1992-1993) =5 ديدييه دروجبا 2 (2006-2009) =5 روجيه ميلا 2 (1976-1990) =5 محمد صلاح 2 (2017-2018) =5 ساديو ماني 2 (2019-2022) =5 نوانكو كانو 2 (1996-1999) =5 توماس نكونو 2 (1982-1979) =5 الحجي ضيوف 2 (2001-2002) =11 فيكتور أوسيمين 1 (2023) =11 أديمولا لوكمان 1 (2024) =11 أشرف حكيمي 1 (2025)