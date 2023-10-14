موعد حفل جائزة افضل لاعب في آسيا 2023، القنوات الناقلة، المرشحون وسجل الفائزين

كل ما تريد معرفته عن موعد حفل جائزة افضل لاعب في آسيا 2023 والقنوات الناقلة والمرشحين وأكثر؟

اقترب الموعد السنوي للكشف عن جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2023، والمقدمة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

جوائز أفضل لاعب في آسيا هي جوائز سنوية يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل اللاعبين في اللعبة داخل القارة وخارجها ولا يقتصر منحها على الرجال فقط، بل هناك جوائز تُمنح لأفضل المنتمين لكرة القدم النسائية خلال العام.

انطلقت الجائزة باستفتاء في مجلة آسيا وأوقيانونسيا بدءًا من عام 1984، قبل أن ينظمها الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، ثم بدأ الاتحاد الآسيوي منح هذه الجائزة في عام 1994، وتنتظرها الجماهير كل عام بين شهري أكتوبر وديسمبر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

توقف منح هذه الجائزة منذ 4 أعوام، حيث كانت نسخة 2019 هي آخر نسخة، وفاز بها القطري أكرم عفيف لاعب السد القطري.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد جائزة أفضل لاعب في آسيا 2023، والمرشحين والقنوات الناقلة، وأكثر.

ما هو موعد حفل جوائز أفضل لاعب في آسيا 2023؟

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد ومكان إقامة حفل جوائز أفضل لاعب في آسيا 2023، حيث تقام يوم 31 من أكتوبر 2023 على مسرح المياسة في قطر.

وتنطلق فعاليات الحفل في تمام الثامنة مساءً بتوقيت قطر والسعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر مصر.

ما هي فئات جوائز الأفضل في آسيا 2023؟

تُعَد فئات الجوائز الفردية الأساسية لجوائز الأفضل في آسيا هي: لاعب العام، لاعبة العام، لاعب العام داخل القارة، أفضل مدرب، أفل اتخاد إقليمي، أفضل اتحاد وطني، وجوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين. .

ما هي القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل في آسيا 2023؟

من المتوقع إذاعة حفل جوائز أفضل لاعب في آسيا 2023 على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وبالتحديد على القناة الإخبارية التي عادةً ما تنقل جميع الأحداث الرياضية مثل قرعة دوري أبطال أوروبا وغيرها.

ويمكن متابعة الحفل على الإنترنت، إذ سيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بنقل الحفل على منصاته الإعلامية المختلفة.

الحدث الموعد القنوات الناقلة حفل أفضل لاعب في آسيا 2023 الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

20:00 السعودية وقطر، 19:00 مصر beIN Sports News



من هم المرشحون لجائزة أفضل لاعب آسيوي 2023؟

كشف الاتحاد الآسيوي عن المتنافسين الثلاثة على جائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2023 والمعنية باللاعبين خارج القارة، وهم:-

اللاعب الفريق المنتخب مهدي تاريمي بورتو إيران كاورو ميتوما برايتون اليابان كيم مين جاي بايرن ميونخ كوريا الجنوبية

من هم المرشحون لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2023؟

كشف الاتحاد الآسيوي عن المتنافسين الثلاثة على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2023 والمعنية باللاعبين داخل القارة، وهم:-

اللاعب الفريق المنتخب سالم الدوسري الهلال السعودية المعز علي الدحيل قطر ماثيو ليكي ملبورن سيتي أستراليا

المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في آسيا لعام 2023

اللاعبة الفريق المنتخب سام كير تشيلسي أستراليا زهانج لينيان توتنهام الصين ساكي كوموجاي روما اليابان

المرشحون لجائزة أفضل مدرب آسيوي لعام 2023

المدرب الفريق / المنتخب جراهام أرنولد أستراليا هاجيمي مورياسو اليابان سعد الشهري السعودية تحت 23 عامًا

سجل الفائزين بجائزة أفضل لاعب في آسيا عبر التاريخ