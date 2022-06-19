موعد انطلاق دوري أبطال أوروبا 2022-23 والفرق المتأهلة

تعرف على موعد انطلاق الأدوار التمهيدية والملحق والمجموعات في نسخة 2022-2023 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والأندية المتأهلة إلى البطولة حتى الآن.

بعد نسخة مثيرة واستثنائية في موسم 2021-22، تنتظر جماهير كرة القدم حول العالم انطلاق النسخة الثامنة والستين من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام خلال موسم 2022-23.

ريال مدريد الإسباني نجح في الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب ليفربول الإنجليزي بالفوز عليه بهدف دون رد في المباراة النهائية، ليتوج مسيرته الرائعة في البطولة، ومحققًا اللقب الرابع عشر في تاريخه.

ولن يكون على الجماهير الانتظار طويلًا لعودة دوري أبطال أوروبا، مع اقتراب انطلاق الأدوار التمهيدية من البطولة، والمؤهلة إلى النقطة الأهم بطبيعة الحال، دور المجموعات الذي يشهد مشاركة أفضل 32 فريق أوروبي.

وتنتظر الجماهير التعرف على الـ32 فريقًا الذين سيتأهلون إلى دور المجموعات في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

والآن يبقى السؤال، متى ينطلق دوري أبطال أوروبا 2022-23؟، وماهي الأندية التي تأهلت إلى البطولة حتى الآن؟ هذا ما سنعرفه معًا في التقرير التالي من موقع جول.

متى يبدأ دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

تنطلق مباريات الدور التمهيدي في دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-23 يوم 21 يونيو 2022، بإقامة مباريات الذهاب، فيما تقام مباريات الإياب يوم 25 يونيو 2022، ثم يقام الدور المؤهل الأول في منتصف يوليو، والثاني في أواخر الشهر نفسه، على أن يقام الدور المؤهل الثالث في أوائل أغسطس 2022.

أما الملحق المؤهل إلى دور المجموعات بعد كل هذه المراحل سيكون بين يومي 16 و24 أغسطس 2022، حيث تقام جولة الذهاب يومي 16 و17 أغسطس، على أن تقام جولة الإياب يومي 23 و24 أغسطس 2022.

ومن المقرر أن تقام قرعة الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا يوم 7 يونيو، على أن تقام قرعة الدور المؤهل الأول في 14 يونيو والثاني في 15 يونيو، على أن تقام قرعة الدور المؤهل الثالث يوم 18 يوليو 2022.

قرعة الملحق المؤهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ستقام يوم 1 أغسطس 2022، على أن تقام قرعة دور المجموعات يوم 25 أغسطس 2022.

الدور موعد القرعة موعد مباراة الذهاب موعد مباراة الإياب الدور التمهيدي 7 يونيو 2022 21 يونيو 2022 24 يونيو 2022 الدور المؤهل الأول 14 يونيو 2022 5 - 6 يوليو 2022 12 - 13 يوليو 2022 الدور المؤهل الثاني 15 يونيو 2022 19 - 20 يوليو 2022 26 - 27 يوليو 2022 الدور المؤهل الثالث 18 يوليو 2022 2 - 3 أغسطس 2022 9 أغسطس 2022 الملحق المؤهل إلى دور المجموعات 1 أغسطس 2022 16 - 17 أغسطس 2022 23 - 24 أغسطس 2022

ما موعد دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

وبعد التعرف على الأندية المتأهلة إلى دور الـ32 من دوري أبطال أوروبا بعد سلسلة من التصفيات والأدوار التمهيدية، تقام قرعة دور المجموعات من البطولة يوم 25 أغسطس 2022.

وتنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء السادس من سبتمبر 2022، بإقامة ثماني مباريات، على أن تقام بقية مباريات الجولة الأولى يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022.

وفي ظل سعي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى عدم الضغط على اللاعبين من أجل المشاركة في كأس العالم 2022، فإن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا سينتهي يوم 2 نوفمبر 2022.

مواعيد دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

الجولة الموعد الأولى 6–7 سبتمبر 2022 الثانية 13–14 سبتمبر 2022 الثالثة 4–5 أكتوبر 2022 الرابعة 11–12 أكتوبر 2022 الخامسة 25-26 أكتوبر 2022 السادسة 1-2 نوفمبر 2022

ما هي الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 2022-23؟

ضمنت أندية ريال مدريد بطل الدوري الإسباني، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية الظهور في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، بعد احتلال أول أربعة مراكز في "لا ليجا".

أما من إنجلترا، فقد تأهل كل من مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وتوتنهام.

ومن إيطاليا، حجز ميلان مقعده كبطل للمسابقة، ومع إنتر ونابولي ويوفنتوس.

فيما تأهلت خمسة أندية ألمانية إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وهي آينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي، إلى جانب بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني، وبوروسيا دورتموند، ولايبزيج، وباير ليفركوزن.

ومن فرنسا، يعود باريس سان جيرمان إلى التصنيف الأول بعد الفوز بلقب الدوري الفرنسي، ومعه نادي مارسيليا.

من الدول الأخرى، تأهل سيلتك من اسكتلندا، وأياكس بطل الدوري الهولندي، وبورتو بطل الدوري البرتغالي، وشاختار من أوكرانيا.

هكذا، يكون تصنيف للفرق المتأهلة إلى دور المجموعات على النحو التالي..