موعد انطلاق الدوري الإنجليزي 2022-2023 وأبرز المباريات.. إثارة حتى النهاية

موسم رائع ينتظر الكرة الإنجليزية وعشاق عالم الساحرة المستديرة

تم الإعلان رسميًا عن موعد انطلاق مباريات الدوري الإنجليزي للموسم المقبل 2022-2023، وكذلك الجدولة الكاملة للمسابقة، مشجعو الفرق الإنجليزية على أهبة الاستعداد لموسم استثنائي.

مانشستر يونايتد سيبدأ موسم 2022-2023 بلقاء برايتون، بينما سيبدأ الجار مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه خارج ملعبه أمام وست هام.

موعد الانطلاق رسميًا سيكون الخامس من أغسطس، البداية ستكون بين آرسنال وكريستال بالاس، وفي السادس من أغسطس يبرز لقاء هام في الجولة الأولى حين يخوض فرانك لامبارد لقاء معقدًا ضد ناديه السابق تشيلسي.

نقدم لكم في "جول" كل ما تريدون معرفته عن جدول الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023 وفق ما أعلن حتى الآن، الجولة الافتتاحية وتواريخ مباريات الديربي الهامة.

مباريات الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023

5 أغسطس

آرسنال * كريستال بالاس.

6 أغسطس

بورنموث * أستون فيلا.

إيفرتون * تشيلسي.

فولهام * ليفربول.

ليدز يونايتد * ولفرهامبتون.

ليستر سيتي * برينتفورد.

نيوكاسل * نوتنجهام فورست.

توتنهام * ساوثهامبتون

7 أغسطس

مانشستر يونايتد * برايتون

وست هام * مانشستر سيتي

متى تقام مباراتا ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون؟

تقام مباراة الذهاب على ملعب إيفرتون في 3 سبتمبر 2022، بينما لقاء العودة في أنفيلد سيكون في 11 فبراير 2023.

متى تقام مباراتا ديربي مانشستر بين السيتي ويونايتد؟

الديربي الأول سيكون على ملعب السيتي في 1 أكتوبر 2022، والعودة في 14 يناير 2023 على ملعب أولد ترافورد.

متى تقام مباراتا ديربي شمال لندن بين آرسنال وتوتنهام؟

مباراة آرسنال وتوتنهام الأولى على ملعب الجانرز ستكون في أول أكتوبر 2022، بينما يقام لقاء العودة على ملعب توتنهام في 14 يناير 2023.

متى يقام ديربي الشمال الغربي مانشستر يونايتد وليفربول؟

المباراة الأولى ستكون في 20 أغسطس 2022، والثانية في 4 مارس 2023.

ويتوقف غمار منافسات الدوري الإنجليزي 2022-2023 في 12 نوفمبر تماشيًا مع رزنامة مونديال قطر 2022، وتعود مطلع يناير بمباريات "البوكسينج داي".. وتستمر مباريات الموسم دون انقطاع إلا لبعض الظروف الاستثنائية لبعض الأندية مثل المشاركة في دوري أبطال أوروبا بالمراحل المتقدمة أو بطولة كأس العالم للأندية، قبل أن ينتهي الموسم الكروي بشكل كامل في 28 مايو 2023.

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