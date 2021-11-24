موعد المباراة الافتتاحية لكأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

تُفتتح منافسات بطولة كأس العرب 2021، على استاد البيت في قطر، بمباراة قوية تجمع بين منتخب تونس أمام نظيره الموريتاني، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويلعب منتخبي تونس وموريتانيا في المجموعة الثانية، برفقة الإمارات وسوريا.

منتخب تونس، يعيش حالة من أفضل حالاته، بعد ضمان الوصول إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم المقبل، وسيعمل على زيادة خبراته وزيادة الانسجام بين اللاعبين، قبل المرحلة الأخيرة من التصفيات في شهر مارس المقبل، ومن قبلها الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

على الجانب الآخر، منتخب موريتانيا يشهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة، وسيعمل على تنميتها ومواصلة خطواته للوصول إلى مكانة متقدمة في الكرة العربية والإفريقية، وسيريد الظهور بأفضل شكل في البطولة والذهاب إلى أبعد نقطة.

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على موعد مباراة تونس وموريتانيا في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة تونس وموريتانيا في كأس العرب 2021؟

موعد مباراة تونس وموريتانيا في كأس العرب 2021، هو الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، على استاد أحمد بن علي.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 12:00 بتوقيت تونس، 11:00 موريتانيا

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تونس وموريتانيا في كأس العرب 2021؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2021 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتها المفتوحة beIN SPORTS HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها على موقع جول، عن طريق خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.