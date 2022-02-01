موعد المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

تُفتتح منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2021، على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي، بمباراة قوية تجمع بين الجزيرة الإماراتي وبيراي التاهيتي، في الدور التمهيدي من البطولة.

ويشارك الجزيرة في البطولة بصفته بطلًا للدولة المستضيفة، بينما يلعب بيراي في البطولة، بعد انسحاب أوكلاند سيتي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وسيدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة وسيبحث كل منهما عن الفوز، لضمان الوصول إلى الدور الأول ومواجهة الهلال بطل آسيا.

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على موعد مباراة الجزيرة وبيراي في كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الجزيرة وبيراي في افتتاح كأس العالم للأندية 2021؟

موعد مباراة الجزيرة وبيراي في افتتاح كأس العالم للأندية 2021، هو يوم الخميس 3 فبراير 2022، على ملعب محمد بن زايد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجزيرة وبيراي في كأس العالم للأندية 2021؟

أعلنت شركة الرياضية السعودية عن حصولها على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2021 بصورة حصرية عبر قنوات SSC.

كما يمكن متابعة مباريات كأس العالم للأندية 2021 عبر الإنترنت من خلال خدمة شاهد VIP.