موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي 2020 بين الأهلي ونهضة بركان، وما هي القنوات الناقلة لمباراة بطلي دوري الأبطال والكونفدرالية؟

بعد طول انتظار منذ بداية نوفمبر لنهائي القرن، أقيمت مباراة الأهلي والزمالك أخيرًا في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ونجح المارد الأحمر في الفوز بها بهدفين لهدف وحصد اللقب التاسع في تاريخه.

كالعادة، سيواجه النادي الأهلي الفائز بكأس الكونفدرالية الإفريقية في كأس السوبر الإفريقي ، والفائز بالبطولة الثانية في القارة السمراء هذا الموسم هو نادي نهضة بركان المغربي، وكان ذلك على حساب نادي بيراميدز.

كان من المقرر أن تقام البطولة في قطر في أغسطس الماضي، لكن قرر الاتحاد الإفريقي في نوفمبر أن يقام كأس السوبر في مصر، ومنذ أيام أكد عمرو الجنايني أن المباراة ستقام في 19 ديسمبر على أرضية ستاد القاهرة الذي استضاف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020.

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الأهلي هو البطل التاريخي لكأس السوبر الإفريقي برصيد 6 ألقاب، من أصل 8 مباريات سوبر خاضها، أما نهضة بركان فهذه المرة الأولى التي يخوض فيها المباراة، فكأس الكونفدرالية هي البطولة القارية الأوى له في تاريخه.

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ما هو موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي 2020؟

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي هو 19 ديسمبر 2020، وستقام على ستاد القاهرة الدولي.

لكن لم يتم تحديد توقيت المباراة حتى الآن، لكن يمكنك معرفة أي جديد من خلال هذا التقرير.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر الإفريقي 2020؟

تمتلك قناة بي إن سبورتس حقوق بث مبارة كأس السوبر الإفريقي 2020، وستذاع مباراة الأهلي ونهضة بركان على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.