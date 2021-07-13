"موضوع أمرابط انتهى، 3 أسباب منعت استمراره مع النصر"

عقد أمرابط انتهى مع النصر هذا الصيف

أكد الناقد الرياضي المقرب من البيت النصراوي "محمد الدويش" أن موضوع نور الدين أمرابط انتهى تمامًا بالنسبة لإدارة النصر، إذ هناك إجماع على عدم تجديد عقده الذي انتهى في يونيو الماضي.

أمرابط خاض مسيرة مذهلة مع النصر بدأت صيف 2018 وتُوجت بفوزه بعدة ألقاب أبرزها الدوري السعودي موسم 2018-2019 حين صنع ثنائيًا مرعبًا لدفاع الخصوم مع مواطنه عبد الرزاق حمدالله.

الدويش أوضح خلال تصريحاته لقناة 24 الرياضية السعودية أن ملف تجديد عقد اللاعب أغلق تمامًا، وأن هناك 3 أسباب منعت استمراره مع الفريق عقب نهاية عقده.

ما هي الأسباب الـ3 التي منعت استمرار أمرابط مع النصر؟

الدويش أوضح أن ازدحام خانة الجناح باللاعبين المحليين والأجانب الموسم القادم أهم الأسباب التي دعت الإدارة النصراوية لعدم تجديد عقد النجم المغربي، إذ يمتلك الفريق خالد الغنام وعبد الفتاح عسيري بجانب الثلاثي الجدد جلال الدين ماشاريبوف وأندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر.

وحول السببين الآخرين، قال الدويش "النصر لديه حاليًا 6 لاعبين أجانب بعدما تمت إعارة كيم جين سو، النادي سيتعاقد مع مدافع بالتأكيد ليشغل المكان السابع للأجانب، ويبقى السؤال حول موقف بيتي مارتينيز وإن كانت الإدارة ستجد له حلًا لتتعاقد مع لاعب آخر أم لا".

تابع "بالنسبة لموضوع أمرابط فهو حسب معلوماتي شبه منتهي رسميًا، النادي أغلق الملف تمامًا وذلك لثلاثة أسباب، الأول هو ازدحام القائمة باللاعبين القادرين على اللعب في الطرف، والثاني هو ارتفاع قيمة عقد اللاعب وصعوبة تجديده في الظروف المالية الحالية، والثالث هو وجود مراكز أهم بحاجة للدعم بلاعبين أجانب".

مسيرة أمرابط في الدوري السعودي

أمرابط وخلال مشواره مع النصر في الدوري السعودي حظي بمسيرة رائعة، إذ بصم على 37 هدفًا خلال 80 مباراة، بواقع 15 هدفًا و22 تمريرة حاسمة، ولا يتفوق عليه في عدد التمريرات الحاسمة خلال المواسم الثلاثة الماضية سوى يوسف الجبلي صاحب الـ23 تمريرة حاسمة.

أمرابط وخلال تواجده في الدوري السعودي هو الأكثر صناعة للفرص برصيد 188 فرصة، كما أنه الأكثر صناعة للفرص المؤكدة بواقع 46 فرصة.

صاحب الـ34 عامًا تُوج مع النصر بلقب الدوري السعودي مرة واحدة وكأس السوبر السعودي مرتين.

حقًا .. لا مكان لأمرابط مع النصر

المتابع للأحداث داخل النصر يدعم تمامًا قرار النادي عدم تجديد عقد اللاعب المغربي رغم حماسه وقتاله وجودته العالية، وذلك لأن الفريق يمتلك حاليًا عددًا من اللاعبين القادرين على تعويضه جيدًا خاصة الثلاثي الجديد.

هذا بجانب أن أسلوب لعب النصر في طريقه لأن يُصبح مختلفًا عما كان مع روي فيتوريا، إذ لن تكون التمريرات العرضية وهي سلاح أمرابط الأقوى حاضرة بقوة في أسلوب لعب الفريق الجديد، والذي فيما يبدو سيميل للعب على الأرض وبالتمريرات القصيرة الجماعية .. أسلوب لعب البرازيل.

النصر بحاجة إلى دعم دفاعه وحراسة مرماه، واختيار لاعبين أجنبيين هنا أفضل بالتأكيد من تجديد عقد أمرابط الذي لن يستطيع اللعب أساسيًا على حساب لاعبين مثل تاليسكا وماشاريبوف وأبو بكر.

اقرأ أيضًا |