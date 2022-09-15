مؤشر جديد يحسم موقف بنزيما من خوض ديربي مدريد

هل يظهر اللاعب أمام الغريم التقليدي؟

أصبح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، أقرب للاستبعاد من التواجد بقائمة ريال مدريد التي تلعب أمام أتلتيكو مدريد يوم الأحد القادم.

ريال يستعد للحلول ضيفًا على غريمه التقليدي، بملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

بنزيما تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق مع سلتيك بدوري أبطال أوروبا، ليغيب أمام ريال مايوركا بالليجا ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

ما هو موقف بنزيما من ديربي مدريد؟

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن بنزيما الذي يعاني من مشكلة في الفخذ، لم يتدرب مع الفريق حتى يوم الخميس، لذلك فهو شبه مستبعد من اللقاء.

ويأتي ذلك بعد تصريحات المدرب كارلو أنشيلوتي بعد الفوز على لايبزيج بثنائية نظيفة، بأن اللاعب سيشارك لو تدرب بشكل طبيعي يوم السبت ولذلك تبدو المؤشرات سلبية في الوقت الحالي.

وفي سياق متصل أشارت الصحيفة إلى تعافي المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو من إصابته بإجهاد في العضلات، بينما يغيب لوكاس فاسكيز بشكل مؤكد.

ماذا عن إصابات أتلتيكو؟

يواجه المدرب دييجو سيميوني أزمة قوية بفريقه، حيث لم يتأكد حتى الآن من لياقة أربعة لاعبين من التشكيل الأساسي له قبل الديربي، مع استبعاد سيرخيو ريجيليون.

توماس ليمار، يان أوبلاك، ستيفان سافيتش وخوسيه ماريا خيمينيز جميعهم يخضعون للعلاج بسبب مشاكل عضلية ولم يشارك أي منهم ضد ليفركوزن بدوري الأبطال.

ولم يشارك الرباعي أيضًا في تدريبات أتلتيكو يوم الخميس استعدادًا للديربي، ليصبح الاحتمال الأقرب هو غيابهم عن مواجهة ريال.