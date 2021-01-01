موسيماني: ما حدث أمام فيتا كلوب "دراما" .. والتحكيم ليس سبب التعادل

مدرب الأهلي يبدي استغرابه لما حدث في مواجهة فيتا كلوب

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أن فريقه لا يمتلك فرصة بعد التعادل مع فيتا كلوب الكونغولي سوى الفوز عليه، رافضًا تحميل حكم المباراة مسؤولية التعادل.

الأهلي تعادل أمام فيتا كلوب الكونغولي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، على ملعب استاد القاهرة الدولي، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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موسيماني قال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ما حدث في المباراة دراما، لم أرى من قبل مباراة بمثل هذا السيناريو، ولا بد أن نتقبل ما حدث في المباراة بالرغم من أنه شيء صعب".

المدرب الجنوب إفريقي تابع: "المباراة كانت أحداثها سريعة وأهدرنا فرص كثيرة، وهذا الشيء حزين، والآن لا نمتلك فرصة إلا الفوز على فيتا كلوب، وأنا أثق في لاعبي الأهلي، وفي قدرتهم على تحقيق هذا الشيء".

بيتسو موسيماني واصل: "في آخر مباراة لعبنا بمحمد شريف في الهجوم ولم يسجل أهدافًا، ومن الممكن أن نتحدث عن بواليا، ولكن لا نرغب في خسارته".

واختتم بيتسو تصريحاته، رافضًا التعليق على أداء التحكيم، حيث قال: "لم نتعادل بسبب الحكم، ولكن بسبب إضاعة الفرص التي أتيحت لنا في المباراة، ولدينا 3 مباريات والوضع أصبح صعبًا بالنسبة لنا".