موسيماني: لن أتعامل مثل الأهلي مع بكاري جاساما لأنه حكم قوي

المدير الفني لفريق صن داونز يتحدث عن بكاري جاساما حكم مباراته أمام الأهلي.

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، على أنه لن يتبع نفس أسلوب الأهلي، في موقفه تجاه الحكم بكاري جاساما، الذي سيتولى تحكيم مباراة الفريقين، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز مساء يوم السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لتحديد الفريق المتأهل إلى نصف النهائي.

موسيماني قال خلال تصريحات لصحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقيا: "لا أريد التحدث عن عدم سعادة الأهلي بالحكم، ونحن كصن داونز لا نلعب في هذه المنطقة".

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المدرب الجنوب إفريقي تابع: "مهما كان الشخص الذي سيتم تعيينه حكمًا لإدارة مباراتنا، نحن فريق كرة قدم، وعلينا عدم التركيز في هذا الأمر، ولا نرغب في أن نكون جزءًا من هذا، ونريد اللعب، فالحكام لايسجلون الأهداف".

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المدير الفني لفريق صن داونز أردف: "أرى أن جاساما له مصداقية كبيرة، لقد ذهب إلى كأس العالم، ولكن بالنسبة لهم، يتعاملون معه بأنه فعل شيء ما في مباراة، وأيضًا في فرق أخرى ضدهم".

موسيماني واصل: "أعرف جاساما جيدًا، هو حكم محترف وقوي للغاية، وأدار جميع مبارياتنا بشكل جيد للغاية، ولم تحدث مشاكل معه".

الأهلي كان قد حقق الفوز على صن داونز في مباراة ذهاب ربع النهائي، بهدفين دون رد، باللقاء الذي أقيم مساء يوم السبت الماضي، على ملعب استاد القاهرة الدولي.