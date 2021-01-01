موسيماني: لا ألوم أحد وأشعر بالشغف لرؤية سبب عدم احتساب الهدف

المدير الفني للأهلي يتحدث عن سبب عدم احتساب الهدف أمام البنك الأهلي

رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، إلقاء اللوم على أحد من لاعبيه، بعد التعادل مع فريق نادي البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد.

الأهلي تعادل مع البنك الأهلي سلبيًا بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

موسيماني قال خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "قدمنا أفضل ما لدينا، والجميع رأى أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لم يتصدى لأي فرصة من المنافس، حيث ضغطنا بقوة من أجل التسجيل في البداية".

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المدرب الجنوب إفريقي تابع: "لم يكن لدينا الحظ لتسجيل أهداف اليوم، ولكن سنحت أمامنا الفرص، واليوم لم نكن في يومنا، وبالتالي انتهت المباراة بالتعادل".

بيتسو واصل: "ضغطنا طوال الوقت ولعبنا في منتصف الملعب الهجومي بالنسبة لنا، والمنافس نجح في عدم استقبال أهداف، وضغطنا على الخصم وسنحت أمامنا الفرص للتسجيل".

المدير الفني للأهلي تحدث عن التحكيم حيث قال: "أحترم أراء الحكم، لأنه في مواقف مثل هذه، لا أحب لوم الحكام، وأحب أن أكون هادئ وأحاول أن أرى لماذا لم نسجل".

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وتابع: "الحكم كان متمركزًا بشكل جيد للغاية، ليرى كيف لعبت الكرة، ولكنه بعد ذلك ذهب إلى تقنية الفيديو، وأشعر بالشغف برؤية من الذي رآه ليتخذ قرارًا بإلغاء الهدف، وربما المرة القادمة قرار تقنية (VAR) سيكون في صالحنا".

واختتم موسيماني تصريحاته قائلًا: "لا ألوم أي شخص، وعلينا العمل خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق الانتصارات".