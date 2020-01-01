موسيماني: كنت سأكون سعيدًا أكثر لو سجلنا المزيد من الأهداف

مدرب الأهلي يتحدث عن الفوز على الوداد المغربي.

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أنه يشعر بسعادة كبيرة بعد فوز فريقه على الوداد المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن سعادته كانت ستكون أكبر إذا كان سجل فريقه أهدافًا أكثر.

الأهلي حقق الفوز على الوداد المغربي في عقر داره، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء يوم السبت، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موسيماني قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لعبنا مباراة صعبة أمام فريق قوي يلعب بشراسة، للعودة في النتيجة بعد تأخره بهدف جاء في وقت مبكر من المباراة".

المزيد من الفرق

بيتسو تابع: "اغتنمنا الفرصة وسجلنا مبكرًا، والشناوي تألق وتصدى لركلة جزاء ومنح الفرق ثقة أكبر، وخلقنا عدة فرص في الشوط الثاني، وسجلنا الهدف الثاني".

المدرب الجنوب إفريقي واصل: "سعيد بالأداء وبالفوز، ولأكون صادقًا معكم، كان بالإمكان أن نسجل الهدف الثالث والرابع، ولاعبي الوسط لعبوا بشراسة وقوة، وجميع اللاعبين قدموا مستوى جيد ولم نرتكب أي أخطاء في الدفاع".

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واختتم مدرب الأهلي تصريحاته قائلًا: "سعيد بالانتصار وكنت سأكون سعيدًا بشكل أكبر إذا سجلنا المزيد من الأهداف في مباراة اليوم".

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الوداد مساء يوم الجمعة المقبل، والمقرر له 22 أكتوبر الجاري، من أجل حسم البطاقة الأولى للصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.