موسيماني: كان هناك رد فعل أفضل مما قدمنا .. وعلمنا بصعوبة اللقاء

الأهلي إلى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية

تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وغياب رد الفعل المناسب أمام البافاري.

الأهلي تلقى هزيمة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في قطر، حيث أحرز البولندي ليفاندوفسكي الهدفين بواقع هدف في كل شوط.

وقال موسيماني في تصريحات عقب اللقاء: "رد فعلنا كان يجب أن يكون أفضل مما حدث، بايرن ميونخ سيطر على اللقاء بشكل كبير".

وأضاف الجنوب إفريقي: "كنا على علم أن مواجهة بايرن ميونخ لم تكن سهلة إطلاقًا، ولعبنا بشكل جيد أمام فريق كبير وقوي".

وتابع موسيماني تصريحاته: "كان هناك مجال لاختيار الطريقة الأفضل للحفاظ على الكرة والاستحواذ والخروج للهجوم أمام بايرن ميونخ، ولكن هذا ليس سيئًا".

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الخميس المقبل على استاد "المدينة التعليمية".