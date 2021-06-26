تفوق موسيماني على فخ شعباني .. العودة للسيطرة من جديد

الأهلي يفرض كلمته أمام الترجي

لم يقع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي في الفخ الذي نصبه التونسي معين شعباني، المدير الفني لفريق الترجي، في مباراة حسم التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، واستطاع أن يقود المباراة كما يريد.

الأهلي نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بأربعة أهداف دون رد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليضرب موعدًا مع فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وتقدم الأهلي بهدف عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 38، وحصل مدافع الترجي إلياس شتي على كارت أحمر، ليلعب الفريق التونسي باقي دقائق المباراة بعشرة لاعبين.

دعونا نتحدث عن ما دار في المباراة التكتيكية التي كانت بين المدربين بيتسو موسيماني ومعين شعباني، وكيف استطاع الأول التفوق على الثاني؟

موسيماني وفخ شعباني

بدأ الترجي المباراة بشكل هجومي جيد، وذلك بالضغط على حامل الكرة، وبناء الهجمات من الخلف للأمام، عكس ما كان متوقع، بأن الفريق التونسي سيبدأ متحفظًا بعض الشيء، لأنه يريد تسجيل هدف واحد فقط.

ولكن لاعبي الأهلي استطاعوا السيطرة سريعًا على الأمور، عن طريق ضغط الثلاثي الهجومي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر، على الرباعي الدفاعي، لعدم منحهم الراحة في بناء الهجمات.

وبالفعل بدأ لاعبي الترجي في تشتيت الكرات بسبب الضغط الهجومي القوي لفريق النادي الأهلي، وبدأ لاعبي وسط الأهلي في السيطرة على المباراة، وإرسال الكرات الطولية خلف الدفاع.

وهنا لعبت إحدى الكرات الطولية، والتي أخطأ فيها مدافع الترجي إلياس شتى الذي اضطر لارتكاب مخالفة مع طاهر المنطلق بسرعته، لمنعه من الوصول إلى الكرة، ليتم احتساب ركلة جزاء ويسجلها علي معلول، مع طرد لمدافع الفريق التونسي.

فقدان الأهلي للتركيز والعودة للمباراة

بعد واقعة الطرد، وتسجيل الأهلي للهدف الأول في الدقيقة 38 من ركلة الجزاء، ظهر لاعبو الأهلي بعيدًا عن التركيز، في ظل تقدمهم بهدفين بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

واستغل الترجي هذا الأمر، وكان قريبًا جدًا من تسجيل هدف التعادل، بعدما شهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول هجمات خطيرة جدًا على مرمى الأهلي، ولكن تماسك لاعبي الفريق المصري حتى أطلق الحكم صافرة انتهاء الشوط الأول.

وبين شوطي المباراة، تحدث موسيماني مع لاعبي الأهلي، وأكد عليهم بضرورة عدم الاستهتار بالمنافس، والعودة للتركيز مرة أخرى، لإنهاء المباراة بأفضل شكل ممكن.

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ماذا حدث خلال الشوط الثاني؟

استطاع الأهلي أن يسيطر على مجريات الأمور، وبدأ التنظيم المعهود من لاعبي الفريق الأحمر يظهر خلال مجريات اللقاء، وذلك بتنظيم هجمات خطيرة على مرمى الترجي.

وبالفعل استطاع محمد مجدي أفشة أن يرسل تمريرة رائعة إلى محمد شريف، الذي وجد نفسه منفردًا بحارس الترجي معز بن شريفية، ليسدد شريف الكرة في المرمى بسهولة.

وبعدها نجح البديل حسين الشحات في استغلال تمريرة رائعة من الجهة اليسرى أرسلها علي معلول، ليسجل الهدف الثالث للأهلي، ويقضي على المباراة نهائيًا.

وأنهى موسيماني المباراة بشكل جيد، بعدما أجرى جميع تغييراته، ومنح عناصر بديلة الفرصة، وأهدر لاعبي المارد الأحمر الكثير من الفرص السهلة.