موسيماني ردًا على أحد الصحفيين: اسأل الترجي والوداد قبل أن تأتي جنوب إفريقيا

الأهلي حقق فوزًا هامًا على نظيره صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز الجنوب إفريقي، بعد الهزيمة أمام الأهلي في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي حقق الفوز بثنائية علي معلول، في ذهاب دور ربع النهائي الذي أقيم على ملعب "استاد القاهرة"، بحضور 30 ألف مشجع.

وقال موسيماني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لماذا نغير طريقة اللعب، لعبنا بنفس الطريقة أمام الأهلي، ولم نغير طريقة اللعب".

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وتابع: "الاهلي لعب اليوم مثل العام الماضي تمامًا، بالكرات الطولية وانطلاقات علي معلول والاختراف من قلب الملعب".

وتحدث أحد الصحفيين عن اللعب في بيروتوريا في جنوب إفريقيا، رد عليه موسيماني قائلًا: "أنت أتيت إلى هناك؟، تعالى إلى هناك وعليك أن تسأل كلًا من الترجي التونسي والوداد واتحاد العاصمة ماذا هناك؟، أشياء مختلفة تمامًا".

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وأشاد موسيماني في تصريحاته: "لو وضعنا مسيرة فايلر أعلى المنضدة سأقوم بوضع مسيرتي أسفلها، لأنه مدرب كبير للغاية ولديه خبرات رائعة".

ورد فايلر بشكر المدير الفني، وأكد على الاحترام السائد بينهما، خلال اللقاء، وأكد على خبرات المدرب جنوب إفريقي كونه مستمر في قيادة فريقه 7 سنوات.