موسيماني: المصريون يعاملوني مثل جوارديولا ويحترموني في المغرب

مدرب صن داونز يكشف كيفية تفوقه على أندية شمال إفريقيا.

أكد المدرب الجنوب إفريقيا بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، على أنه دائمًا ما يفضل مواجهة فرق شمال إفريقيا، خلال منافسات البطولات الإفريقية، لقدرته على تحقيق نتائج طيبة أمامهم.

موسيماني قال خلال تصريحات لصحيفة "تايمز لايف" الجنوب إفريقية: "أجد احترامًا كبيرًا أثناء تواجدي في مصر والمغرب بشكل خاص، وهذا الأمر يسعدني".

مدرب صن داونز تابع: "عندما أذهب إلى القاهرة، يحترموني بشكل فائق، من أنا؟ يعاملونني مثل جوارديولا أو ما شابه، بالرغم من أنني مدرب محلي من جنوب إفريقيا".

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بيتسو موسيماني واصل: "أجد احترامًا لا يصدق في مصر، فهم يؤمنون بي ويمنحونني الفرصة، ويقومون بوضعي على شاشات التلفاز لتحليل المباريات، رغم أنني لا أتحدث العربية".

وتحدث عن زياراته إلى المغرب حيث قال: "أحظى باحترام كبير في المغرب، وأسير في شوارعها بصعوبة بالغة، عكس جنوب إفريقيا، لأنني أسير في أي مكان ولا أحد يهتم بي".

وعن سر تفوقه على الأندية العربية، قال موسيماني: "الأندية في مصر وشمال إفريقيا تحب السيطرة على الكرة، ونحن نعتمد على التمريرات المتتالية، لأنهم لا يحبون الركض وراء الكرة".

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وأردف: "إذا أردت إحباط أندية شمال إفريقيا، عليك تنظيم لاعبيك بشكل جيد، وتمرير الكرات، ودعم يركضون خلفك".

واختتم موسيماني تصريحاته قائلًا: "يجب عليك أن تراوغ الأندية العربية عقليًا، وبعدها سيقاتلون بعضهم البعض داخل الملعب، وعليك أن تدرك أنك استطعت التفوق عليهم".

صن داونز يعد من المرشحين لمواجهة الأهلي أو الزمالك في دور الثمانية، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث ستقام القرعة مساء اليوم الأربعاء.