موسيماني: المريخ كان قادرًا على تسجيل المزيد من الأهداف .. ولا نخشى أحد

المدير الفني للأهلي يتحدث عن خصم فريقه بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أن المباراة التي جمعت بين فريقه والمريخ السوداني كانت رائعة، مشيرًا إلى أنه لا يخشى مواجهة أي فريق في ربع النهائي.

الأهلي تعادل أمام المريخ السوداني بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الخامسة، ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موسيماني قال خلال تصريحات صحفية عقب المباراة: "المواجهة كانت رائعة، وشاهدنا تسجيل أهدافًا جميلة، واللقاء كان مفتوحًا للفريقين، والأهلي والمريخ تبادلا الأفضلية في كل شوط من شوطي المباراة".

المدرب الجنوب إفريقي تابع: "ركلة الجزاء الضائعة لنادي المريخ كانت من الممكن أن تؤثر على فريق الأهلي، ولكنني كنت أعلم تمامًا أن المباراة لم تنتهي مع نهاية الشوط الأول".

واعترف موسيماني بأن الأهلي كان من الممكن استقبال أهدافًا أخرى من المريخ، حيث قال: "المريخ كان بإمكانه أن يسجل المزيد من الأهداف في مرمى فريقي".

واختتم مدرب الأهلي تصريحاته متحدثًا عن الخصم المقبل لفريقه، حيث قال: "النادي الأهلي فريق كبير وحصل على 9 بطولات، نحن نحترم الجميع، ولا نخشى أي منافس في دور الربع نهائي".

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الأهلي حسم بطاقة الصعود إلى دور الربع نهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، محتلًا وصافة المجموعة الأولى، خلف سيمبا التنزاني الذي حسم الصدارة لصالحه.