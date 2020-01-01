موسيماني: أريد الفوز بدوري الأبطال مرة أخرى ولكن مع الأهلي

مدرب النادي الأهلي يتحدث عن نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أكد الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أن تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا من قبل، أصبح في طي التاريخ، وذلك قبل مواجهة الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

موسيماني سبق له وتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2016 على حساب نادي الزمالك، عندما كان يتولى مهمة تدريب نادي صن داونز الجنوب إفريقي.

باتشيكو: واجهنا ظروف صعبة وهدفنا إهداء دوري الأبطال كهدية لجماهيرنا

المزيد من الفرق

بيتسو قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي: "الفوز ببطولة الكأس من قبل أصبحت في طي التاريخ، وأريد الآن الفوز بالبطولة مرة أخرى، هذه المرة مع النادي الأهلي".

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

المدرب الجنوب إفريقي تابع: "منذ أن جئت إلى هنا، الجميع يخبرني بأن هذا هو الكأس الأكثر أهمية، والذي يريدون الفوز به، ونأمل أن نفعل ذلك".

وتولى بيتسو موسيماني مهمة تدريب النادي الأهلي خلال شهر أكتوبر الماضي، خلفًا للمدرب السويسري رينيه فايلر، الذي رحل عن الفريق، بعد عدم توصله لاتفاق مع القلعة الحمراء للاستمرار.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك مساء اليوم الجمعة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في رحلة البحث عن البطولة التاسعة في تاريخه، والتي لم يحققها منذ 7 سنوات، حيث كانت آخر نسخة عام 2013 على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.