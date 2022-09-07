موسيالا يعترف بعشق برشلونة ويؤكد: أمتلك قميص ليونيل ميسي!

لم يستطع النجم الألماني التنصل من الماضي

اعترف نجم بايرن ميونخ الألماني حاليًا جمال موسيالا بأن برشلونة كان الفريق المفضل له في صغره، مشيرًا إلى ولعه الشديد بالأسطورة ليونيل ميسي.

وفي حوار له مع صحيفة "بيلد" الألمانية، أكد موسيالا أن برشلونة كان النادي المفضل له في بداية متابعته لكرة القدم.

قميص ميسي

يأتي هذا قبل وقت قليل من خوض برشلونة وبايرن مباراتين في منتهى القوة على ملعب أليانز أرينا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موسيالا قال في تصريحاته: "برشلونة كان فريق أحلامي، كان لدي قميص ميسي، وكذلك كل من تشافي وإنييستا وبوسكيتس الذين أبهروني، كنت أرى مبارياتهم دائمًا والآن أستطيع أن أشاهدها مرات عديدة".

مشتاق لكامب نو "ممتلئ!"

وعبر موسيالا عن سعادته باللعب على ملعب كامب نو حين يلتقي الفريقان على أرض برشلونة، رغم أنه حضر من قبل مباراة فريقه الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا على ذات الملعب والتي انتهت بفوز البايرن 3-0.

ولكن موسيالا يوضح الفارق أن "الملعب يومها لم يكن ممتلئًا، مباراتنا القادمة ستكون مختلفة، ستكون رائعة بالتأكيد".

يقدم موسيالا مطلع موسم مبهرًا مع بايرن ميونخ، واتضح النضج الذي اكتسبه بعناية المدرب يوليان ناجلسمان، ولكن دوري الأبطال سيكون المحطة التي توضح هذا التطور بلا شك.