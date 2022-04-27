موسم صفري يطرق الباب؟ .. الهلال في مرحلة الشك!

هزيمة الهلال على يد الريان القطري لم يكن لها تأثير إطلاقًا في بطولة دوري أبطال آسيا، ولكن قد يكون لها تأثيرًا قويًا على الفريق ونتائجه في المستقبل، وقد تطيح بكل طموحات الجماهير وتجعل الفريق يتجه نحو موسم صفري!

نعم عزيزي القارئ، الأمر قد يصل مع الهلال للموسم الصفري، لأننا الآن وصلنا في مرحلة حساسة جدًا من الموسم، وهي التي سيتم حسم فيها جميع البطولات التي يشارك فيها الهلال.

في بطولة الدوري نحن أمام 5 جولات حاسمة، ويتبقى للهلال 7 مباريات، وسيلعب الهلال مباراة واحدة ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيحاء، بالإضافة للوصول إلى المرحلة الإقصائية من دوري أبطال آسيا.

السقوط في المرحلة التي نمر بها ليس مسموحًا على الإطلاق لفريق مُطالب من جماهيره بتحقيق كل البطولات، لأنه لا يوجد وقت لمعالجة أزمات ومشاكل قد تُفقد اللاعبين ثقتهم بأنفسهم.

الحقيقة أن الفترة الماضية كانت مثالية للهلال، وكان الفريق يسير بخطى ثابتة ويحقق نتائج رائعة ومميزة، ولكن ما الذي حدث مؤخرًا؟ هذا ما أجبنا عنه في مقال سابق لنا أرجوا منكم أن تطلعوا عليه.. سم في عسل أم سحر أسود؟ .. هكذا أحرج الشارقة دياز والهلال!

البداية كانت في المباراة الماضية أمام الشارقة، ولم يشعر أحد بالمشاكل والأزمات التي يمر بها الهلال، والجميع التفت فقط نحو عودة الفريق من التأخر بهدفين للتعادل في الشوط الثاني.

والآن بعد الهزيمة أمام الريان بهدفين دون رد، قد يكون الجميع تأكد من أن الهلال في مشكلة فنية حقيقية، ولكن المقلق أن الأمر قد يطول خلال الفترة الماضية.

المشكلة الحقيقية أن كل منافسي الهلال الفترة القادمة، عرفوا كل نقاط ضعفه، بعد أن ظهرت خلال مباراتي الريان والشارقة، وأصبح الفريق الأزرق جميع أوراقه مكشوفه للجميع.

الكرة الآن في ملعب الأرجنتيني رامون دياز، فهل سيتمكن من حل أزمات الهلال الفتية خلال الأيام القليلة القادمة، قبل عودة منافسات الدوري السعودي للمحترفين؟ الإجابة ستكون على أرض الواقع.

للمرة الأولى منذ تولي رامون دياز تدريب الهلال 👀



الزعيم يفشل في التسجيل ❌



سجل الهلال هدفًا على الأقل في مبارياته الـ 13 الماضية 👏 #الهلال_الريان - #آسيا_مع_جول



(📸 : @Alhilal_FC) pic.twitter.com/XNg1LhsULO — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) April 27, 2022

الهلال لعب اليوم أمام الريان بجميع عناصره الأساسية بلا استثناء، وظهر بشكل باهت لم يُقنع أحد، ولكن نجد من يُدافع عن الفريق ويقول أنه أمر طبيعي، لأن الفريق حقق هدفه بالتصدر والصعود إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ولكن هناك سؤالًا يدور في ذهني، أريد أن أوجهه لمن يدافع عن الهلال ومدربه، من الذي أعطى دياز الحق لأن يجعل الفريق يظهر بهذا المظهر؟

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اسم الهلال كبير جدًا، تحقيق الأهداف مطلوب، ولكن أيضًا مطلوبًا بأن يؤكد الفريق للجميع أنه منافسًا قويًا للحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا الذي حققه الموسم الماضي.

التماس الأعذار للمدرب والفريق ليست بالأمر الصحي الذي سيفيد الفريق، وعلينا جميعًا أن نُبرز التقصير والمشاكل للمدرب من أجل علاجها.