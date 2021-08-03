موسم تاريخي .. رقم قياسي نادر يجسد "ظاهرة" بيدري

عادل رقم برونو فيرنانديش واقترب من تخطيه

يستمر لاعب الوسط الشاب بيدري، في إثبات أنه أحد أهم النقاط المضيئة في برشلونة خلال السنوات القليلة الماضية.

اللاعب تألق بشكل لافت بقميص الفريق الكتالوني الموسم الماضي، رغم بلوغه من العمر 18 سنة فقط، وشارك مع إسبانيا في يورو 2020 وكان من القطع الأساسية لفريق المدرب لويس إنريكي.

الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل شارك اللاعب كذلك مع المنتخب الأولمبي الإسباني في أولمبياد طوكيو، وتأهل مع بلاده لنهائي البطولة، بعد الفوز اليوم، الثلاثاء على اليابان بهدف دون رد.

وهو ما يجعل هذا الموسم تاريخيًا بالنسبة له، حيث عادل رقم برونو فيرنانديش لاعب وسط مانشستر يونايتد، لأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات هذا الموسم.

ويأتي ذلك بعدما وصل إلى الرقم 72 من المباريات خلال الموسم الجاري، مما يعني أنه يمكنه تخطي نظيره البرتغالي عندما تلعب إسبانيا ضد البرازيل على ذهبية الأولمبياد يوم السبت القادم، ليكون الأكثر مشاركة ويدخل التاريخ من أوسع أبوابه.

ويمثل وجود بيدري إضافة قوية في كل المناسبات التي ظهر بها مؤخرًا، حيث تألق مع المدرب رونالد كومان مما تسبب في ارتفاع قيمته السوقية لتصل إلى 80 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وهو ما تكرر أيضًا مع إنريكي في اليورو، وكذلك مع لويس دي لا فوينتي المدير الفني للمنتخب الأولمبي الإسباني.

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يذكر أن بيدري يتشارك الصدارة مع فيرنانديش كأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات بموسم واحد، ومن بعدهما ميسون ماونت 69 مباراة ثم أنطوان جريزمان 68 مباراة.