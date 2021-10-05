موسم الرياض 2021: موعد انطلاق الفعاليات، حضور ميسي، وكل ما تريد معرفته

كل ما تريد معرفته عن موسم الرياض 2021، ما هو موعده وما فعالياته المنتظرة؟ وهل يكون هذا العام استثنائي بحضور ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان؟ وأكثر..

تتجه المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة لأن تكون إحدى منارات السياحة في الشرق الأوسط، وكانت الخطوة الأولى هي إطلاق مواسم السعودية.

بدأت الفكرة في التنفيذ في 2019، والتي شهدت إقامة موسم الرياض للمرة الأولى، ونجح في استقطاب العديد من الزوار للمملكة، تخطى عددهم 7 ملايين.

أجبر ذلك المسؤولين عنه في ذلك التوقيت إلى تمديده، في بعض المناطق حتى مارس 2020، ويبدو أن العائق الوحيد أمام تمديده أكثر هو فيروس كورونا الذي انتشر في نفس التوقيت.

فيديو | بطريقة مميزة .. ميسي يروج لموسم الرياض

وبعد نجاح الموسم الأول، أعلن تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه عن إقامته للمحفلات غنائةرة الثانية هذا العام، وسيتضمن كما أكد عدد من المفاجآت.

وفي هذا التقرير، نستعرض كل ما يخص موسم الرياض 2021..

متى يبدأ موسم الرياض 2021؟

أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ موعد بداية موسم الرياض، وتم تحديده عند 20 أكتوبر 2021.

كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده في الرابع من نفس الشهر، وعرض خلاله تفاصيل موسم الرياض 2021.

كم تبلغ مدة موسم الرياض 2021؟

لم يتم الإعلان رسميًا عن مدة موسم الرياض 2021، لكن هناك بعض التقارير التي تحدثت عن أن نهايته ستكون في 15 ديسمبر 2021.

لكن، مع تواجد ليونيل ميسي في الإعلان التشويقي لموسم الرياض، يبدو أنه سيُمدد كما كان الحال في 2019، فوجوده سيجذب المزيد من الزوار الذين سيفضلون البقاء لأكبر وقتٍ ممكن في الرياض بالتأكيد.

ما هي فعاليات موسم الرياض؟

العديد من الفعاليات ننتظرها في موسم الرياض 2021، ستمس جميع فئات المجتمع السعودي، وستناسب جميع الأذواق.

رحلة الخيال تنطلق الآن في الموسم الأكبر 🔥

تخيل أكثر في #موسم_الرياض 😉pic.twitter.com/WAdS8OGYT2 — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 4, 2021

ستجد في موسم الرياض حفلات غنائية وعروض مسرحية، كذلك ستشاهد مباراتين كرة قدم عالميتين ولقاءات في المصارعة الحرة.

كيف يشارك ميسي في موسم الرياض 2021؟

ظهر ليونيل ميسي في الإعلان الترويجي لموسم الرياض 2021، وقبل أيام من خروجه، أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن إقامة مباراة بين نجوم الهلال والنصر ونادي باريس سان جيرمان.

تخيل أكثر .. وتعدى خيالك، في #موسم_الرياض ❤️🇸🇦pic.twitter.com/tnMwyXb6w8 — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 4, 2021

أما المباراة الثانية فلم يتم الكشف عنها تمامًا حتى الآن، لكن الباب مفتوح على مصراعيه للمفاجآت، فقد تكون السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين كما حدث في موسم الرياض 2019.

ما هو تأثير موسم الرياض على الدوري السعودي؟

بالطبع تقام فعاليات موسم الرياض 2021 في العاصمة، والتي تمتلك ثلاثي الدوري السعودي التاريخي الهلال والنصر والشباب.

بحسب الإعلان، ستقام مباراتان عالميتان، وبالنسبة للساحرة المستديرة ستقام المباريات في ستاد الملك فهد الدولي، والذي يستضيف في بعض الأحيان مباريات الهلال والشباب.

لا تكن هنا المشكلة فقط، ولكن في حالة إقامة مباراة بين باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر، فبالتأكيد سيؤثر ذلك على سير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

لكن في السنوات الأخيرة نرى قوة كبيرة على التنظيم في الدوري السعودي، وهو ما يؤكد أنه سيسير بمواعيده المخطط لها مسبقًا.

كما أن مدينة الرياض تمتلك عدد من الملاعب الكبيرة، يمكن أن تلعب عليها مباريات أندية العاصمة، على غرار ملعب الأمير فيصل بن فهد وغيره.