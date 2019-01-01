موستافي: لن أبدأ الحرب ضد آرسنال

المدرب الإسباني سعيد للغاية عقب الفوز بثلاثية نظيفة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد شكودران موستافي مدافع آرسنال أنه لن يثير أي أزمة في مسألة رحيله عن ناديه، الذي بقى في صفوفه رغم التوقعات برحيله في الصيف الماضي.

وقال موستافي لصحيفة بيلد:"والدي الذي هو وكيلي قد تحدث مع النادي، أنا لاعب لآرسنال ولا يزال أمامي عامين في عقدي".

وأضاف:"لن أكون أبداً الشخص الذي يبدأ حرباً حين لا تسير الأمور على ما يرام".

وأوضح:"دائماً ما قلت أنه إذا كان الأمر ممكناً، أنا مستعد لأخذ الخطوة المقبلة، وإن لم يكن ممكناً سأواصل اللعب".

وتابع:"المدرب قال أنه يراني بنفس الطريقة التي يرى بها أي لاعب في الفريق، وهذا سبب مشاركتي اليوم. سنرى ما يحمله المستقبل".

يذكر أن موستافي شارك أساسياً ضد أينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي، وهي المباراة التي انتهت بفوز الجانرز 3-0.