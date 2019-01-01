موستافي: الأمور تختلف في ملعبنا

الألماني يتمنى ألا تكون إصابة كوسييلني خطيرة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى شكودران موستافي مدافع آرسنال الإنجليزي سعادته بالفوز على باتي بوريسوف البيلاروسي بثلاثة أهداف دون رد في إياب دور الـ32 للدوري الأوروبي.

وقال موستافي لبي تي سبورت عقب المباراة:"اللعب على ملعبنا أمر مختلف حين نخسر الذهاب 1-0. علمنا أنه كان علينا التسجيل وفي نفس الوقت لا نتلقى الأهداف، وقمنا بذلك بنجاح".

وأضاف:"لقد بدأنا بشكل جيد وأردنا الهجوم، كان لدينا الكثير من الفرص وأتت الأهداف من كرات ثابتة، وهو شيء عملنا عليه بشكل جيد".

وعن إصابة لوران كوسييلني قال:"أتمنى ألا تكون خطيرة، لقد كان مبتسماً وقت خروجه".

يذكر أن الجانرز قد حسموا تأهلهم إلى دور الـ16 بالفوز بمجموع المباراتين 3-1.