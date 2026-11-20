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وجّه جوزيه مورينيو تحذيرًا شديد اللهجة إلى فينيسيوس جونيور وبقية لاعبي ريال مدريد، مؤكدًا أن السمعة لا قيمة لها في البرنابيو. وبينما يستعد الفريق الملكي لجدول مباريات شتوي مرهق، أوضح المدرب البرتغالي أن المراكز الأساسية تُكتسب في ملعب التدريب لا بحكم المكانة.

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مورينيو يركّز على المستقبل

قلّل مدرب ريال مدريد من المخاوف بشأن البداية الصعبة لفينيسيوس في الموسم، محوّلًا الاهتمام نحو جدول المباريات الشتوي الشاق. وبعد أن اعترف اللاعب البرازيلي بنقص في الاستعداد عقب كأس العالم، سارع المدرب إلى طيّ صفحة المعاناة السابقة. ومع اقتراب كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، يرى المدرب أن الأسابيع المقبلة تمثّل فرصة كبيرة للجناح لاستعادة أفضل مستوياته.

ومن الواضح أن المدرب البرتغالي ينتظر ردة فعل من نجمه، الذي وجد نفسه مؤخرًا يتابع من على الهامش بينما تألق ديوماندي في مكانه. وقال مورينيو، وفقًا لما نقلته صحيفة سبورت: «الصيف قد مضى، والآن نحن في الشتاء. ما يهمنا هو الحاضر. المهم هو كيف يستعد لهذه الفترة الحاسمة، فكأس الملك على الأبواب أيضًا، وبعدها يأتي كأس السوبر، نأمل أن يكون في مباراتين، ونضيف إليها مباراة فبراير... ننتظر فينيسيوس في حالة جيدة».

من «مشكلة عملاقة» إلى إسكات المشككين

صوّب مورينيو انتقاداته نحو تقلّب الشائعات في عالم كرة القدم، معلنًا دعمه القوي لفينيسيوس بعد تألق المهاجم تهديفيًا مؤخرًا أمام سنغافورة واليابان. فبعد أسابيع قليلة فقط من وصفه بشكل مثير بأنه «مشكلة عملاقة» لريال مدريد، نجح اللاعب البرازيلي سريعًا في إسكات منتقديه وتغيير الرواية الإعلامية. لكن بالنسبة لمدربه، لم يكن الضجيج الخارجي ذا أهمية في أي وقت.

وقال مورينيو: «قبل أسبوعين تحدث الناس عن فينيسيوس على أنه المشكلة العملاقة لريال مدريد. والآن بعد تسجيله أهدافًا أمام سنغافورة واليابان، أصبحنا نتحدث عن أمور أخرى. أقول عن فينيسيوس الشيء نفسه الذي قلته قبل أربعة أو خمسة أسابيع. إنه لاعب مذهل، نحن نحبه، ونحن بحاجة إليه».

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لا مكان للأنانية في البرنابيو

بدا مورينيو حازمًا بشكل خاص حين سُئل عمّا إذا كان فينيسيوس جونيور سيكون أساسيًا أم بديلًا في الأسابيع المقبلة، إذ استغل الفرصة لوضع معيار لغرفة الملابس بأكملها، مؤكدًا نهجه الشهير القائم على الجدارة. وصرّح المدرب السابق لتشيلسي بحزم: «أساسيًا، أو من دكة البدلاء، أو في المدرجات... لا يهم. هنا ليس لدينا لاعبون أصحاب امتيازات، ولا يوجد لاعبون يجب أن يلعبوا بمرسوم. هناك مجموعة تلعب لريال مدريد. يجب أن يمتلك ريال مدريد تشكيلة قوية والكثير من اللاعبين الجيدين».

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وتقوم رؤية المدرب للموسم على مداورة واسعة، وقد حذّر من أن بعض الأسماء الكبيرة قد تجد نفسها خارج قوائم المباريات تمامًا. وأشار إلى أنه يتوقع أن يتوفر لديه قريبًا أكثر من 23 لاعبًا جاهزًا، ما يعني أن القرارات الصعبة أمر لا مفر منه. وأضاف: «أريد لاعبين يمنحونني خيارات لتحقيق موسم رائع. أريد أكثر من أحد عشر لاعبًا خاصين بي».

تأملات في الماضي والحاضر

وبينما يخوض مورينيو ولايته الثانية في مدريد، رفض مقارنة تشكيلته الحالية بمجموعة 2010 الأسطورية. واستذكر أن ولايته الأولى شهدت مجموعة ضحّت بكل شيء من أجل الفوز، رغم اعترافه بأن العلاقة تغيّرت خلال موسمه الأخير.

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وقال متأملًا: «شعوري كان أن العمل قد أُنجز، وأنه من الأفضل للنادي أن يبدأ مرحلة جديدة بشخصية مختلفة عن شخصيتي. ولم يكن بإمكانهم اختيار أفضل من خليفتي (أنشيلوتي)».