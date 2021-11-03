مورينيو ينتقد إدارة توتنهام .. والسبب كونتي!

شكك جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لنادي روما، والسابق لنادي توتنهام، في قرار إدارة الفريق الإنجليزي بسبب إقالة المدرب نونو سانتو والتعاقد مع أنطونيو كونتي.

وكانت إدارة توتنهام، قد أقالت نونو سانتو مطلع الأسبوع الحالي، وأعلنت التعاقد مع أنطونيو كونتي، بعد 10 مباريات فقط خاضها المدرب البرتغالي مع سبيرز.

ماذا قال مورينيو بشأن إقالة نونو سانتو؟

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها شبكة سكاي إيطاليا: "نونو سانتو قام بعمل رائع مع ولفرهامبتون، ليس في عام أو بضعة أشهر، ولكن في غضون أربع أو خمس سنوات".

وواصل: "أستطيع القول الآن أن توتنهام لديه مدرب جيد للغاية، ولكن حتى قبل أن ينضم كونتي، كان معهم مدرب جيد للغاية".

ماذا قدم نونو سانتو مع توتنهام؟

المدرب البرتغالي، بدأ موسمه الحالي مع توتنهام بشكل جيد للغاية، ونجح في الفوز بأول ثلاث مباريات له بالدوري، ولكن النتائج بدأت في التراجع حتى الخسارة الأخيرة أمام مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد يوم السبت الماضي.

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متى أولى مباراة لكونتي مع توتنهام؟

ويستعد كونتي لخوض أولى مبارياته مع فريقه الجديد، مساء الخميس أمام فيتسيه أرنهيم الهولندي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، على ملعب توتنهام هوتسبير.

بينما ستكون أولى مبارياته في البريميرليج، يوم الأحد المقبل أمام إيفرتون ضمن مباريات الجولة الـ 11 من المسابقة، على ملعب جوديسون بارك.