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وجّه جوزيه مورينيو رسالة واضحة إلى فينيسيوس جونيور وبقية نجوم ريال مدريد، مؤكدًا أن السمعة الفردية لا قيمة لها أمام احتياجات المجموعة. وفي حديثه قبل مواجهة ألافيس، أوضح المدرب البرتغالي أن أكبر الأسماء في البرنابيو يجب أن تتقبل أدوارها لما فيه مصلحة الفريق.

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مورينيو يرفض فكرة المراكز الأساسية المضمونة

رفض «السبيشال وان» فكرة وجود تشكيلة أساسية ثابتة في ريال مدريد، وذلك قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس مساء السبت في الدوري الإسباني. وخلال حديثه إلى وسائل الإعلام، واجه المدرب البرتغالي أسئلة متكررة حول ما إذا كان فينيسيوس جونيور قد قدّم ما يكفي لاستعادة مكانه الأساسي بانتظام.

وأكد مورينيو أن التكهنات الأخيرة بشأن مستقبل فينيسيوس ومدى انسجامه مع يان ديوماندي، الصفقة الأغلى في تاريخ ريال مدريد، لا وزن لها داخل النادي. وبينما أقرّ بتحسن مستوى اللاعب البرازيلي، شدد على أن وحدة الفريق تتقدم دائمًا على المكانة الفردية.

«هذه مشكلته!»

وعندما سُئل عن موقع فينيسيوس مقارنة بكيليان مبابي وجود بيلينجهام، علمًا بأن بيلينجهام لم يجلس على مقاعد البدلاء سوى مرة واحدة هذا الموسم، أصدر مورينيو حكمًا صريحًا، إذ عزا مشاركتهما الكبيرة إلى تفوق أدائهما فقط.

وقال مورينيو عن مكان فينيسيوس في التشكيلة: «هذه مشكلته وليست مشكلتي. مبابي وبيلينجهام على المستوى نفسه مثل الجميع. وإذا انتهى بهما الأمر يومًا ما على مقاعد البدلاء… فهكذا تسير الأمور. الهدف الجماعي فوق الفردي. الفارق يكمن في أدائهما الذي لا يُقارن ببقية اللاعبين».

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كما نفى أي تلميحات إلى وجود تنافس بين فينيسيوس وديوماندي بعد احتفالهما معًا مؤخرًا، قائلًا: «الأمر لا يتعلق بالمنافسة، نحن جميعًا معًا ونريد جميعًا الشيء نفسه. نحن نحقق الاستقرار، ويبدو أن هدفكم هو خلق هذا الشك. لا أحد في الفريق يريد ذلك».

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عمق التشكيلة ووحدة الفريق وراء انتفاضة ريال مدريد

خلال أشهره الخمسة على رأس الجهاز الفني، بنى مورينيو أجواءً مستقرة تتناقض مع مشكلات غرفة الملابس في الموسم الماضي. وقد ظهر هذا العمق عندما غاب تيبو كورتوا عن مباراته الوحيدة بسبب المرض، ما أتاح لأندري لونين فرصة المشاركة وإثبات أنه كان حاسمًا.

وأوضح مورينيو: «نحن معًا منذ خمسة أشهر ولم تواجهنا أي مشكلات. الجميع يريد اللعب، ولا أحد يحب أن يُستبعد أو ألا يحصل على دقائق. الهدف الجماعي سيتغلب على أي أنانية فردية».

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ضغط المنافسة على اللقب يتصاعد وموقف مورينيو من الانتقالات يتضح

سيحقق ريال مدريد، في حال تغلبه على ألافيس يوم السبت، فوزه الحادي عشر على التوالي في جميع المسابقات، بعدما فاز في كل مبارياته منذ فترة التوقف الدولي الأولى، واكتسح آيندهوفن بنتيجة 5-1 في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع. كما سيضاعف الفوز الضغط على برشلونة متصدر الدوري الإسباني، الذي يتقدم بفارق ثلاث نقاط قبل أن يلعب يوم الأحد.

ومع تبقي شهرين على افتتاح سوق الانتقالات، أغلق مورينيو أيضًا باب الحديث عن رحيل لاعبين أو وصول آخرين، قائلًا: «لا أريد أن يأتي أحد أو يرحل. لا أريد أي شائعات عن الانتقالات».