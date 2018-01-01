مورينيو يلحق بمانشستر يونايتد الخسارة الأولى تاريخيًا أمام فالنسيا

مانشستر يونايتد يخسر للمرة الأولى أمام فالنسيا بعد 8 مباريات بدون خسارة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حقق المدرب جوزيه مورينيو رقمًا قياسيًا سلبيًا جديدًا، حيث تكبد معه مانشستر يونايتد الهزيمة الأولى له تاريخيًا أمام فالنسيا الإسباني بنتيجة هدفين مقابل هدف. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وكانت المباراة قد جمعت بين الفريقين على ملعب ميستايا في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعتبر هذه المواجهة هي التاسعة بين مانشستر يونايتد وفالنسيا، ولم تشهد أي من المواجهات الثمانية الماضية أي هزيمة لمانشستر يونايتد، حيث فاز في 5 مواجهات وتعادل في 3 أخرى.

وبهذه الهزيمة يكون مورينيو قد تلقى الهزيمة الثانية له في دوري الأبطال هذا الموسم، بعد الهزيمة أمام يوفنتوس على ملعبه أولد ترافورد بنتيجة هدف للا شيء.

يذكر أن جوزيه مورينيو كان قد حقق الكثير من الأرقام السلبية خلال فترته مه مانشستر يونايتد، حيث لم يصل مع الفريق إلى مستوى التوقعات الذي بني على التعاقد معه.