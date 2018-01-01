مورينيو يكيل المديح لصلاح : يمثل تهديداً نووياً بالوقت الراهن

صلاح لم ينجح كثيراً تحت قيادة مورينيو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كال البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، المديح للاعبه السابق ونجم ليفربول الحالي محمد صلاح وشبهه بالسلاح النووي.

وكان مورينيو أول من جلب صلاح إلى إنجلترا في أثناء فترته الثانية مع تشيلسي، ولكنه لم يقابل نجاحاً كبيراً وخرج معاراً نحو فيورينتينا.

وقال مورينيو للمراسلين بعد تدريبات الفريق مساء السبت: "لقد تطور بشكل مذهل وعلى كل المراحل، خصوصاً على المستوى الجسدي". اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وأكمل: "عندما وصل إلى تشيلسي كان شاباً سريعاً ولكن جسده ضعيف، هو الآن رجلاً قوياً وسريعاً، كما أن وقتها عانى نفسياً ولم يتأقلم".

وواصل البرتغالي: "الوصول إلى تشيلسي من نادي صغير في سويسرا كان صعباً، أعطيته وقتها الفرصة للعب في وايت هارت لين والإمارات وكان الأمر كثيراً عليه".

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وأضاف: "الآن بإمكانه اللعب في أي مكان، ريال مدريد أو برشلونة حتى، يكفي أن يذهب ويقول أنا مومو صلاح ولا أخشى أي أحد".

وأردف: "هو الآن لاعباً مختلفاً تماما عما كان معي، أنا أعرف اللاعب الأولي، وليس النسخة الحالية التي تعد من أفضل لاعبي العالم".

واستمر مورينيو في إشادته: "كل مباراة نحلل الخصم ونقاط قوته وضعفه، ولكن أمام ليفربول سنقابل فريقاً يملك سلاحاً نووياً في صورة صلاح".

وختم: "يملكون عديد الحلول والأسلحة، العام الماضي كوتينيو الذي لعب كلاعب وهمي على اليسار، الآن صلاح الذي يجيد تغيير مركزه، يعطيهم حلول عديدة، يجب أن نركز على منحه مباراة صعبة".

ويستضيف ليفربول مانشستر يونايتد في قمة لقاءات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم، الأحد.