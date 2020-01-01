مورينيو يكشف موعد عودة هاري كين

هاري كين سيعود في وقت متأخر جدًا..

كشف جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، عن الموعد المحتمل لعودة مهاجم هاري كين من الإصابة.

وخضع الدولي الإنجليزي، لعملية جراحية الشهر الماضي، بعد إصابته في الفخذ خلال مواجهة توتنهام وساوثامبتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويتوقع المدرب البرتغالي، عودة صاحب الـ26 عامًا في مايو المقبل، بعدما كان متوقعًا عودته في شهر أبريل.

المزيد من الفرق

مورينيو، ألمح إلى إمكانية مشاركة كين أمام ليستر سيتي، ثم كريستال بالاس، في أخر مباراتين للسبيرز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

مورينيو: نُقاتل من أجل المربع الذهبي

ويستضيف توتنهام، نظيره ساوثامبتون، اليوم الأربعاء، في مباراة الإعادة ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال مورينيو، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "كين سيعود في مباراة ليستر سيتي، أنه أفضل سيناريو في الوقت الحالي، ربما نحتاجه في هذا اللقاء لشيء ما، مثلاً لحسم المركز الرابع أو الخامس أو السادس، قد يستطيع مساعدتنا في هذه المباراة، آمل ذلك".

ووفقًا لما قاله مورينيو، سيكون كين قادرًا على خوض مباراتين فقط قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وعن ذلك أوضح سبيشيال وان: "أنها مشكلة جاريث ساوثجيت (مدرب إنجلترا) ومساعده ستيف هولاند، وليست مشكلتي، لا أعرف ماذا أفعل إن كنت مكانه، أنا لست كذلك".

ويحتل توتنهام، المركز الخامس بسلم ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 37 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن تشيلسي، صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.