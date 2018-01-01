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الدوري الإنجليزي الممتاز

مورينيو يكشف سبب غياب بوجبا عن مواجهة ليفربول

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البرتغالي لا يهتم بالجودة

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يتواجد الفرنسي بول بوجبا، على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد، في مواجهة الكرة الإنجليزية الكلاسيكية أمام ليفربول في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفضل البرتغالي، جوزيه مورينيو، الاعتماد على ثنائي في خط الوسط، مكون من الصربي نيمانيا ماتيتش والإسباني أندير هيريرا.

وكشف مورينيو سبب الإبقاء على الفرنسي بجواره على مقاعد البدلاء: "لقد أتخذت قراري باللعب بـ11 لاعبًا والإبقاء على البقية في مقاعد البدلاء".

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وتابع قبل دقائق من بداية المباراة: "أحاول دائمًا الوصول إلى الأفضل في الفريق، بتواجد هيريرا وماتيتش ولينجارد في خط الوسط، نفقد بعض الجودة لكن لدينا البساطة والقوة في الأداء".

وأتم: "وهذا ما احتاجه من فريقي، عند مواجهة فريق سريع مثل ليفربول".

ويسعى مانشستر يونايتد لإيقاف نتائج ليفربول الإيجابية في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، والاقتراب قليلاً من المركز الخامس بعدما أصبح الفارق مع أرسنال 11 نقطة.

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